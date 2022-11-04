"Гроші на війні - це погано": Святослав Вакарчук розповів, скільки зараз заробляє

Чому Вакарчук чекав на війну?

22 лютого "Океан Ельзи" дав концерт на скляному мосту в Києві. Тоді Святослав неодноразово повторив про віру "в наших хлопців і дівчат". Музикант пояснює, що таким чином давав людям заряд енергії.

Вакарчук каже, що для нього початок повномасштабної війни був очікуваним.

"Я виріс у Львові в патріотичному середовищі, де жодної хвилини з 1991 року ні в кого не було ілюзій з приводу Росії. Тому коли для багатьох 2014, а потім особливо 24 лютого стали шоком, то, на жаль, для мене воно було певною мірою очікувано", - каже Вакарчук.

Про службу в лавах ЗСУ

Святослав Вакарчук вступив до ЗСУ в березні. Після евакуації всіх близьких вони з братом прийшли до військкомату. "Для мене морально було важливо вступити до лав Збройних Сил", - стверджує музикант.

У військкоматі йому сказали, що зараз більше користі принесуть його пісні, аніж зброя в руках. Тому було прийнято рішення, що головним завданням "Океану Ельзи" буде підтримка військових виступами.

Благодійні виступи "Океану Ельзи" (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

"Ми просто приїжджали в місто, і я записував відео, зустрічався з людьми, передавав допомогу. Паралельно ми їздили в усі госпіталі. У квітні ми сконцентрувалися на поїздках на фронт для підняття бойового духу, адже входили у фазу затяжної війни", - розповідає фронтмен гурту.

Скільки Вакарчук не бачив дітей?

У Святослава Вакарчука двоє дітей: восьмимісячний син Іван і чотиримісячна донька Соломія. Перших три місяці повномасштабної війни батько не бачив дітей взагалі.

"Коли фронт стабілізувався, я зрозумів, що є моменти, коли можу побачитися. Це було буквально декілька днів. Я щасливий, що побачив свою маленьку донечку, як вона народилася. Це таке велике щастя. Всі, хто мають дітей, розуміють", - каже Святослав.

Скільки заробляє під час війни?

Святослав Вакарчук каже, що гроші його не цікавлять, бо в нього немає хисту до бізнесу.

"Я пробував займатися інвестиціями або стати партнером. Це не моє, у мене не виходить. Це інший склад людей. Я знаю людей, в яких талант робити гроші. А в мене талант робити музику", - пояснює співак.

Зараз зі своїх пісень "Океан Ельзи" нічого не заробляє, за винятком прослуховувань з-за кордону, але, каже артист, всі кошти з воєнних пісень вони перераховують у фонд Сергія Притули.

"Мене цікавить мінімальний рівень життя, який потрібен тобі та твоїй команді, а все решта розберемося після перемоги", - підсумовує Святослав.