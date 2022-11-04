"Деньги на войне - это плохо": Святослав Вакарчук рассказал, сколько сейчас зарабатывает

Почему Вакарчук ждал войну?

22 февраля "Океан Эльзы" дал концерт на стеклянном мосту в Киеве. Тогда Святослав неоднократно повторил о вере "в наших парней и девушек". Музыкант объясняет, что таким образом давал людям заряд энергии.

Вакарчук говорит, что для него начало полномасштабной войны было ожидаемым.

"Я вырос во Львове в патриотической среде, где ни минуты с 1991 года ни у кого не было иллюзий по поводу России. Поэтому когда для многих 2014, а затем особенно 24 февраля стали шоком, то, к сожалению, для меня оно было в определенной степени ожидаемо", - говорит Вакарчук.

О службе в рядах ВСУ

Святослав Вакарчук вступил в ВСУ в марте. После эвакуации всех близких они с братом пришли в военкомат. "Для меня морально было важно вступить в ряды Вооруженных Сил", - утверждает музыкант.

В военкомате ему сказали, что сейчас больше пользы принесут его песни, чем оружие в руках. Поэтому было принято решение, что главной задачей "Океана Эльзы" будет поддержка военных выступлений.

Благотворительные выступления "Океана Эльзы" (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

"Мы просто приезжали в город, и я записывал видео, встречался с людьми, передавал помощь. Параллельно мы ездили во все госпитали. В апреле мы сконцентрировались на поездках на фронт для поднятия боевого духа, ведь входили в фазу затяжной войны", - рассказывает фронтмен группы.

Сколько Вакарчук не видел детей?

У Святослава Вакарчука двое детей: восьмимесячный сын Иван и четырехмесячная дочь Соломия. Первые три месяца полномасштабной войны отец не видел детей вообще.

"Когда фронт стабилизировался, я понял, что есть моменты, когда могу увидеться. Это было буквально несколько дней. Я счастлив, что увидел свою маленькую дочь, как она родилась. Это такое большое счастье. Все, у кого есть дети, понимают", - говорит Святослав.

Сколько зарабатывает во время войны?

Святослав Вакарчук говорит, что деньги его не интересуют, потому что у него нет способности к бизнесу.

"Я пробовал заниматься инвестициями или стать партнером. Это не мое, у меня не получается. Это другой состав людей. Я знаю людей, у которых талант делать деньги. А у меня талант делать музыку", - объясняет певец.

Сейчас из своих песен "Океан Эльзы" ничего не зарабатывает, за исключением прослушиваний из-за границы, но, говорит артист, все средства с военных песен они перечисляют в фонд Сергея Притулы.

"Меня интересует минимальный уровень жизни, который нужен тебе и твоей команде, а все остальное разберемся после победы", - заключает Святослав.