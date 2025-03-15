Гроші на вітер. Ці 7 поширених помилок псують усе враження від нового ремонту

Ремонт квартири - це не лише можливість оновити інтер’єр, а й складний процес, що потребує уваги до деталей. Багато людей припускаються помилок, які згодом псують зовнішній вигляд приміщення та знижують його функціональність.

РБК-Україна (проект Styler) розглядає сім найпоширеніших прорахунків і пояснює, як їх уникнути.

Нерівні стіни та стеля

Помилки під час вирівнювання поверхонь стають особливо помітними після фарбування або наклеювання шпалер. Навіть незначні дефекти створюють тіні й нерівності, що псують загальний вигляд кімнати.

Щоб уникнути цього, перед фінальним оздобленням потрібно ретельно перевірити рівність стін і стелі за допомогою будівельного рівня. Додатково можна використати малярні лампи або спрямоване освітлення, яке покаже всі недоліки.

Якщо повністю усунути нерівності не вдається, варто розглянути варіант фактурної штукатурки або декоративної фарби.

Неправильне розташування розеток і вимикачів

Часто після завершення ремонту з’ясовується, що розетки розміщені незручно, а вимикачі знаходяться надто далеко від входу. Це відбувається, якщо їх розташування не було продумане заздалегідь з урахуванням розстановки меблів і техніки.

Щоб уникнути подібних проблем, перед початком електромонтажних робіт необхідно скласти схему розміщення всіх електроприладів. Спеціалісти радять орієнтуватися на стандартну висоту встановлення розеток і вимикачів, а також враховувати звички мешканців.

Якщо планується використання настінних бра чи вбудованого підсвічування, це також слід передбачити на етапі розведення електропроводки.

Неправильне розташування розеток буде завжди нагадувати про прорахунок у плануванні (фото: Pixabay.com)

Помилки під час укладання плитки

Неправильне розташування плитки може призвести до того, що на підлозі залишаться помітні обрізки та неакуратні шви. Найчастіше це трапляється, коли майстри починають укладання з цілої плитки, не продумавши схему заздалегідь.

У результаті вздовж однієї зі стін доводиться використовувати вузькі смужки матеріалу, що псує естетику покриття. Щоб цього уникнути, необхідно заздалегідь зробити креслення з розкладкою плитки та розрахувати, як краще розмістити цілі елементи.

Видимі стики підлогового покриття

Якщо ремонт виконано правильно, місця стиків між різними покриттями повинні знаходитись під дверним полотном, щоб їх не було видно. Помилки в плануванні можуть призвести до того, що місце з’єднання буде в зоні видимості та псуватиме загальний вигляд. Щоб цього уникнути, потрібно заздалегідь врахувати напрямок відкривання дверей і зробити відповідну розмітку.

Крім того, варто завчасно вибрати підходящий поріг або з’єднувальний профіль, який гармонійно замаскує перехід. У деяких випадках можна використовувати однакове покриття для всіх кімнат, щоб уникнути необхідності робити стики.

Помилки у виборі кольорової гами

Невдало підібрані кольори можуть спотворити сприйняття простору та зробити кімнату менш затишною. Наприклад, надто яскраві відтінки на великих поверхнях швидко стомлюють очі, а холодні тони можуть створити відчуття дискомфорту. Багато людей помиляються, обираючи колір фарби без перевірки його в реальних умовах.

Найкраще рішення - нанесення пробних мазків на сірий фон, оскільки на білому будь-який відтінок виглядає насиченішим, ніж є насправді. Також варто враховувати освітлення - при природному та штучному світлі кольори можуть виглядати по-різному.

До вибору кольорів для стін та підлоги треба підходити дуже відповідально (фото: Freepik.com)

Неякісні стики лиштви та плінтусів

Погано підігнані елементи оздоблення одразу кидаються в очі та псують загальний вигляд інтер’єру. Якщо лиштва та плінтуси мають різну товщину або неправильно підрізані, це створює відчуття неохайності. Потрібно заздалегідь підбирати матеріали однакової товщини та використовувати стусло для рівного підрізання кутів.

Додатково можна застосовувати спеціальний клей або герметик для акуратного з’єднання стиків. Якщо в приміщенні нерівні стіни, варто вибирати гнучкі плінтуси, які легше підлаштувати під поверхню.

Неправильне розташування карниза для штор

Часто після завершення ремонту з’ясовується, що штори лежать на підвіконні або виглядають негармонійно. Це трапляється через те, що карниз встановили надто близько до віконного отвору. Важливо заздалегідь визначити довжину та висоту кріплення карниза залежно від типу штор.

Оптимальна відстань від стіни до карниза - не менше 10-15 см, щоб тканина могла вільно спадати. Крім того, варто купувати карниз і самі штори лише після завершення всіх оздоблювальних робіт, щоб точно врахувати стиль інтер’єру.

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