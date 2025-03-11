Робите ремонт під час війни? Ось 5 обов'язкових дій, які треба виконати

Питання ремонту під час війни викликає суперечливі думки серед мешканців українських міст. Деякі люди вважають, що якщо є така необхідність, то варто приступати до ремонтних робіт, попри нестабільну ситуацію.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, які дії під час ремонту зараз варто виконати, щоб потурбуватися про оточуючих людей.

Чи варто робити ремонт під час війни?

Деякі люди вважають, що під час війни не варто витрачати гроші на ремонт, адже ситуація може змінитися будь-якої миті. Інші ж, навпаки, впевнені, що не слід відкладати життя на потім, адже війна може тривати довгі роки.

Якщо житло потребує ремонту, то краще зробити його зараз, поки є можливість. Головне - дотримуватися всіх рекомендацій і діяти з повагою до оточуючих. Адже комфортне житло - це не лише про естетику, а й про психологічний спокій та якість життя.

Повідомте сусідів про початок ремонту

Перед тим як розпочати ремонт, важливо попередити сусідів, особливо тих, хто живе на одному стояку з вами. Це допоможе уникнути зайвих конфліктів і непорозумінь. Якщо у вашому будинку є чат або група у месенджері, повідомте про роботи саме там, щоб інформація була доступна всім.

Завчасне попередження дозволить сусідам спланувати свій день, особливо тим, хто працює з дому або має маленьких дітей. Крім того, це елементарна повага до оточуючих, яка допоможе підтримувати добросусідські відносини.

Дотримуйтесь допустимих годин роботи

Гучні звуки перфоратора або дриля можуть стати джерелом стресу, особливо в умовах воєнного часу. Тому варто заздалегідь визначити години, коли буде виконуватися шумний ремонт. У більшості міст діють правила, які забороняють будівельні роботи у вечірній та ранковий час.

Оптимальною годиною для ремонту є проміжок між 9:00 та 19:00, коли більшість людей не відпочиває. Також варто зробити невеликі перерви протягом дня, щоб дати сусідам можливість перепочити від шуму.

Гучні звуки ремонту можуть стати джерелом стресу для сусідів (фото: Frerepik.com)

Зупиняйте роботи під час повітряної тривоги

Цей пункт має бути обов’язковим, і він навіть не підлягає обговоренню. Під час повітряної тривоги всі будівельні роботи мають бути негайно припинені. Це не тільки питання поваги до людей, які можуть нервово реагувати на гучні звуки, а й питання безпеки.

У разі вибуху або небезпеки потрібно мати можливість швидко спуститися в укриття. Крім того, деякі сусіди можуть розцінити ігнорування тривог як безвідповідальність, що може призвести до конфліктів.

Використовуйте залишки будівельних матеріалів розумно

Після завершення ремонту часто залишаються зайві матеріали, такі як плитка, фарба, цемент або гіпсокартон. Не варто одразу їх викидати - можливо, вони знадобляться вашим сусідам або знайомим.

У воєнний час багато людей змушені відновлювати свої домівки, тому залишки матеріалів можуть стати для когось справжнім порятунком. Ви можете запропонувати їх у чаті будинку або віддати тим, хто їх потребує.

Якщо матеріали вам не потрібні, можна передати їх волонтерським організаціям, які займаються відновленням зруйнованих будівель.

Вивозьте будівельне сміття належним чином

Однією з поширених проблем після ремонту є неправильна утилізація будівельного сміття. Деякі люди залишають його біля під’їзду або на подвір’ї, сподіваючись, що комунальні служби його заберуть. Однак більшість служб не вивозять будівельне сміття, оскільки це не входить до їхніх обов’язків.

Найкраще рішення - замовити спеціальний транспорт, який вивезе відходи на відповідний полігон. Якщо ви не можете зробити це відразу, попередьте сусідів, що сміття тимчасово залишатиметься біля будинку, поки ви його не приберете.

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