Деньги на ветер. Эти 7 распространенных ошибок портят все впечатление от нового ремонта

Ремонт квартиры - это не только возможность обновить интерьер, но и сложный процесс, требующий внимания к деталям. Многие люди допускают ошибки, которые впоследствии портят внешний вид помещения и снижают его функциональность.

РБК-Украина (проект Styler) рассматривает семь самых распространенных просчетов и объясняет, как их избежать.

Неровные стены и потолок

Ошибки при выравнивании поверхностей становятся особенно заметными после покраски или поклейки обоев. Даже незначительные дефекты создают тени и неровности, портящие общий вид комнаты.

Чтобы избежать этого, перед финальной отделкой нужно тщательно проверить ровность стен и потолка с помощью строительного уровня. Дополнительно можно использовать малярные лампы или направленное освещение, которое покажет все недостатки.

Если полностью устранить неровности не удается, стоит рассмотреть вариант фактурной штукатурки или декоративной краски.

Неправильное расположение розеток и выключателей

Часто после завершения ремонта выясняется, что розетки размещены неудобно, а выключатели находятся слишком далеко от входа. Это происходит, если их расположение не было продумано заранее с учетом расстановки мебели и техники.

Чтобы избежать подобных проблем, перед началом электромонтажных работ необходимо составить схему размещения всех электроприборов. Специалисты советуют ориентироваться на стандартную высоту установки розеток и выключателей, а также учитывать привычки жильцов.

Если планируется использование настенных бра или встроенной подсветки, это также следует предусмотреть на этапе разводки электропроводки.

Неправильное расположение розеток будет всегда напоминать о просчете в планировании (фото: Pixabay.com)

Ошибки во время укладки плитки

Неправильное расположение плитки может привести к тому, что на полу останутся заметные обрезки и неаккуратные швы. Чаще всего это случается, когда мастера начинают укладку с целой плитки, не продумав схему заранее.

В результате вдоль одной из стен приходится использовать узкие полоски материала, что портит эстетику покрытия. Чтобы этого избежать, необходимо заранее сделать чертеж с раскладкой плитки и рассчитать, как лучше разместить целые элементы.

Видимые стыки напольного покрытия

Если ремонт выполнен правильно, места стыков между разными покрытиями должны находиться под дверным полотном, чтобы их не было видно. Ошибки в планировании могут привести к тому, что место соединения будет в зоне видимости и будет портить общий вид. Чтобы этого избежать, нужно заранее учесть направление открывания дверей и сделать соответствующую разметку.

Кроме того, стоит заблаговременно выбрать подходящий порог или соединительный профиль, который гармонично замаскирует переход. В некоторых случаях можно использовать одинаковое покрытие для всех комнат, чтобы избежать необходимости делать стыки.

Ошибки в выборе цветовой гаммы

Неудачно подобранные цвета могут исказить восприятие пространства и сделать комнату менее уютной. Например, слишком яркие оттенки на больших поверхностях быстро утомляют глаза, а холодные тона могут создать ощущение дискомфорта. Многие люди ошибаются, выбирая цвет краски без проверки его в реальных условиях.

Лучшее решение - нанесение пробных мазков на серый фон, поскольку на белом любой оттенок выглядит насыщеннее, чем есть на самом деле. Также стоит учитывать освещение - при естественном и искусственном свете цвета могут выглядеть по-разному.

К выбору цветов для стен и пола надо подходить очень ответственно (фото: Freepik.com)

Некачественные стыки наличников и плинтусов

Плохо подогнанные элементы отделки сразу бросаются в глаза и портят общий вид интерьера. Если наличники и плинтусы имеют разную толщину или неправильно подрезаны, это создает ощущение неряшливости. Нужно заранее подбирать материалы одинаковой толщины и использовать стусло для ровного подрезания углов.

Дополнительно можно применять специальный клей или герметик для аккуратного соединения стыков. Если в помещении неровные стены, стоит выбирать гибкие плинтусы, которые легче подстроить под поверхность.

Неправильное расположение карниза для штор

Часто после завершения ремонта выясняется, что шторы лежат на подоконнике или выглядят негармонично. Это случается из-за того, что карниз установили слишком близко к оконному проему. Важно заранее определить длину и высоту крепления карниза в зависимости от типа штор.

Оптимальное расстояние от стены до карниза - не менее 10-15 см, чтобы ткань могла свободно спадать. Кроме того, стоит покупать карниз и сами шторы только после завершения всех отделочных работ, чтобы точно учесть стиль интерьера.

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