Гроші, таблетки і зброя: блогерка показала, що носять в сумочках українські зірки

Рубрика "Що у вас в сумочці?"

Суть рубрики в тому, що дівчина посеред вулиць Львова зачіпає людей і просить їх показати, що вони носять з собою у сумках. Для того, щоб глядачі гарно побачили всі деталі, Маша має спеціальну "поличку" для речей. Таким чином глядачі бачать, що з собою носять зірки та прості перехожі.

Андрій Джеджула

На одному зі своїх відео Батіг зустріла шоумена і телеведучого Андрія Джеджулу, який, трохи здивувався такому питанню. Але на камеру показувати журналіст нічого не став, оскільки в його сумці від бренду "Louis Vuitton" була зброя.

Джеджула показав її лише самій блогерці, а от на камеру дістав дозвіл на зброю, оскільки він постійно носить її з собою для безпеки.

MamaRika

Співачка дуже поспішала на концерт, проте це не завадило їй показати, що знаходиться в її сумці. Це, звісно, було дуже швидко, але все ж таки глядачі дізналися, що із собою MamaRika носить:

магній В6

серветки з "Укрзалізниці"

пудру

хлоргекседин

Ксюша Манекен

Відома блогерка залюбки погодилась показати Маші, що вона носить у сумці від бренду "Louis Vuitton". І до речі, все виявилось дуже просто.

гроші

ключі від квартири

особиста фотографія

еспумізан

картка магазину Symbol.

Ілля Парфенюк

Коли Маша підійшла до Парфенюка, він був без сумки, але питання від блогерки все одно прозвучало. Виявляється, що найчастіше співак носить із собою чималі суми грошей.