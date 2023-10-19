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Деньги, таблетки и оружие: блогер показала, что носят в сумочках украинские звезды

Маша Батиг узнала, что с собой в сумках носят звезды (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Любченко

Украинская блоггерша из Львова Маша Батиг, кажется, вдохновилась рубрикой Николаса Кармы "Сколько стоит Look?" и расспрашивает прохожих, о том, что они носят в сумках. И в ее камеру уже успели попасть звезды.

РБК-Украина (проект Styler), опираясь на Instagram и ТикТок профили юной блогерши, рассказывает, что в своих сумочках носят украинские знаменитости.

Рубрика "Что у вас в сумочке?"

Суть рубрики в том, что девушка посреди улиц Львова затрагивает людей и просит их показать, что они носят с собой в сумках. Для того, чтобы зрители хорошо увидели все детали, Маша имеет специальную "полочку" для вещей. Таким образом, зрители видят, что с собой носят звезды и простые прохожие.

Андрей Джеджула

На одном из своих видео Батиг встретила шоумена и телеведущего Андрея Джеджулу, который немного удивился такому вопросу. Но на камеру показывать журналист ничего не стал, поскольку в его сумке от бренда "Louis Vuitton" было оружие.

Джеджула показал его только самой блогерше, а вот на камеру показал разрешение на оружие, поскольку он постоянно носит его с собой для безопасности.

 

MamaRika

Певица очень спешила на концерт, однако это не помешало ей показать, что находится в ее сумке. Это, конечно, было очень быстро, но все же, зрители узнали, что MamaRika носит с собой:

  • магний В6
  • салфетки из "Укрзализниці"
  • пудру
  • хлоргекседин

 

Ксюша Манекен

Известная блогерша охотно согласилась показать Маше, что она носит в сумке от бренда "Louis Vuitton". И, кстати, все оказалось очень просто: 

  • деньги
  • ключи от квартиры
  • личная фотография
  • эспумизан
  • карта магазина Symbol.

 

Илья Парфенюк

Когда Маша подошла к Парфенюку, он был без сумки, но вопрос от блогера все равно прозвучал. Оказывается, чаще всего певец носит с собой немалые суммы денег.

Ранее мы рассказывали о том, что Николас Карма рассекретил стоимость образа певицы Fiïnka.

А также писали о том, что Николас Карма узнал стоимость образа Lida Lee.

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