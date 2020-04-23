Гучний скандал навколо Бабиного Яру обріс новими деталями

Сергій Притула (фото: РБК-Україна)

Російський режисер Ілля Хржановський буде працювати над Меморіалом Бабин Яр в Києві. Але це не найгірша новина

Сергій Притула висловився про скандальну ситуацію, яка виникла навколо меморіального центру "Бабин Яр" у Києві, художнім керівником якого є російський режисер Ілля Хржановський. Річ у тім, що режисер раніше зняв серію фільмів "Дау", і по одному з них прокуратура відкрила справу через тортури над дітьми під час фільмування.

Український волонтер і шоумен зазначив, що Бабин Яр – це місце нашої спільної трагедії, де під час окупації Києва було розстріляно понад 150 тисяч осіб, включаючи євреїв, ромів, українців. На цьому місці має постати меморіал. І раптом у цьому проекті за запрошенням російських олігархів Германа Хана і Михайла Фрідмана з'явився російський режисер Ілля Хржановський.

"Звичайно, вже в цьому моменті ви можете почати задаватись питанням, яким чином в історії створення меморіалу у Києві з'явилося стільки росіян, які будуть вирішувати, якою буде пам'ять українців про історію злочинів на нашій землі. Але це вже трохи інша історія. Сьогодні не про це, хоча і це важливо, в контексті питання національної гідності", - написав Притула на своїй сторінці в Facebook.

Він також підкреслив, що Хржановський відомий лише одним фільмом - "Дау". Фільмом, в якому актори не грають біль, а їм дійсно дуже роблять боляче. Фактично над людьми в цьому кіно немилосердно знущаються заради задоволення психопатичних потреб режисера.

Притула також зазначив, що в одній сцені фільму дівчину реально ґвалтують пляшкою. Також в цьому фільмі мучать дітей, включаючи немовлят. При цьому російський режисер використав у своєму фільмі українських дітей-сиріт.

"Хржановський в кіно знущався над українським сиротами, ґвалтував жінку і співпрацював з російськими неонацистами і антисемітами. А тепер він приїхав, щоб будувати меморіал Бабиного Яру, щоб українці краще пам'ятали знущання і вбивства нацистів. С*ка, я відмовляюся розуміти цей трешняк!" - заявив волонтер.

Він також зазначив, що для нього очевидно, що "нова концепція Хржановського" має на меті - перетворити українську трагедію на український злочин. Зробити з постраждалих - вбивць.

Скриншот поста (facebook.com/serhiyprytula)

Нагадаємо, що Притула розповів, чи буде претендувати на посаду мера Києва.