Прокуратура открыла дело из-за пыток над детьми во время съемок фильма

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Детям во время съемок фильма "ДАУ. Дегенерация" могли причинить физическую и моральную боль

Прокуратура Харьковской области открыла дело по факту пыток над детьми во время съемок фильма в Харькове. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что по результатам анализа данных из интернета, правоохранители выявили факты, которые могут свидетельствовать о нарушении прав и свобод детей во время съемок фильма "ДАУ. Дегенерация" на территории Харькова.

"По информации правоохранителей, несовершеннолетним, вероятно из числа детей-сирот, группой лиц в процессе кинопроизводства могли быть причинены физическая боль или моральное страдание путем насильственных действий. Кроме того, с обнародованных кадров фильма следует, что видео, из которого получены эти изображения, может иметь признаки произведения, пропагандирующей культ насилия и жестокости или дискриминации", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Ювенальными прокурорами открыты уголовные дела по ч.2 ст.127 (пытки), ч.3 ст.300 (изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия ) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, "ДАУ. Дегенерация" является одним из серии фильмов российского режиссера Ильи Хржановского о физике Льве Ландау. Съемки фильма велись с 2007 по 2011 года в Харькове. На данный момент Хржановский занимает должность художественного руководителя мемориального центра "Бабий Яр" в Киеве.

Ранее РБК-Украина писало, что 22 апреля Кабинет министров одобрил законопроект, который предусматривает обеспечение защиты прав и интересов детей путем сокращения процессуальных сроков судебного рассмотрения дел, касающихся усыновления, установления опеки, попечительства, лишения родительских прав, отобрания ребенка у родителей без лишения их родительских прав.