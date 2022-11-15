Громадянин Індії викрав сина в українки: мати вже півроку намагається його відшукати

Вже майже пів року 40-річна українка намагається повернути додому свого сина. У березні 2022 року 3-річного хлопчика на прогулянку взяв тато, 44-річний громадянин Індії. Більше дитину мама не бачила. А через деякий час стало відомо, що він вивіз дитину до Індії за підставними документами.

Що відомо про цю історію, розповіли в Indianexpress.

Як повідомила мама малюка, 27 березня її ексчоловік узяв сина на прогулянку. Після розлучення у 2021 році суд в Україні виніс ухвалу, що дитина залишиться з мамою. Але батькові дозволено з ним бачиться.

Того дня вони з прогулянки так і не повернулися. Спочатку вона звернулася до української поліції, а потім зв'язалася з поліцією в Індії. Їй стало відомо, що ексчоловіка з дитиною бачили в Гувахаті та Біхарі - він постійно змінює місцезнаходження.

Як з'ясували адвокати українки, чоловік скористався повномасштабним вторгненням Росії до України та незаконно вивіз хлопчика. Спочатку він перетнув кордон із Молдовою, потім вирушив до Румунії, а звідти полетів літаком до Індії.

На всіх етапах свого шляху він давав неправдиву інформацію про матір дитини та показував сфабриковані документи на дитину. Зокрема він показував на митному контролі не український паспорт хлопчика, а індійський. Хоча дитина зареєстрована в Україні та має українське громадянство. Як вдалося з'ясувати слідству, кордон він перетнув 28 березня.

У жовтні справу про викрадення дитини було передано до суду міста Делі. Чоловіка розшукали, але до суду він з'явився один і повідомив, що хлопчик нездужає. При цьому пообіцяв, що наступне слухання приведе сина. Також він розповів, що хлопчик перебуває у безпеці.

Наступне слухання було призначено на 16 листопада. Українка просить суд повернути їй сина, оскільки за українськими законами вона має право на опікунство та спільне проживання.