Гражданин Индии выкрал сына у украинки: мать уже полгода пытается его отыскать
Уже почти полгода 40-летняя украинка пытается вернуть домой своего сына. В марте 2022 года 3-летнего мальчика на прогулку взял отец, 44-летний гражданин Индии. Больше ребенка мама не видела. А через некоторое время стало известно, что он вывез ребенка в Индию по подставным документам.
Что известно об этой истории, рассказали в Indianexpress.
Как сообщила мама малыша, 27 марта ее экс-супруг взял сына на прогулку. После развода в 2021 году суд в Украине вынес постановление, что ребенок останется с мамой. Но отцу разрешено с ним видится.
В тот день с прогулки они так и не вернулись. Сначала она обратилась в украинскую полицию, а потом связалась с полицией в Индии. Ей стало известно, что экс-супруга с ребенком видели в Гувахати и Бихаре - он постоянно меняет местоположение.
Как выяснили адвокаты украинки, мужчина воспользовался полномасштабным вторжением России в Украину и незаконно вывез мальчика. Сначала он пересек границу с Молдовой, потом отправился в Румынию, а оттуда полетел самолетом в Индию.
На всех этапах своего пути он давал неправдивую информацию о матери ребенка и показывал сфабрикованные документы на ребенка. В частности, он показывал на таможенном контроле не украинский паспорт мальчика, а индийский. Хотя ребенок зарегистрирован в Украине и имеет украинское гражданство. Как удалось выяснить следствию, границу он пересек 28 марта.
В октябре дело о похищении ребенка было передано в суд города Дели. Мужчину разыскали, но в суд он явился один и сообщил, что мальчику нездоровится. При этом пообещал, что на следующее слушание приведет сына. Также он рассказал, что мальчик находится в безопасности.
Следующее слушание назначили на 16 ноября. Украинка просит суд вернуть ей сына, так как по украинским законам она имеет право на опекунство и совместное проживание.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, какие нужны документы для выезда с ребенком за границу.
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