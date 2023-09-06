Громадський транспорт Києва зазнає великих змін: яких нововведень чекати

У міському транспорті Києва з наступного літа вмикатимуть кондиціонери в обов'язковому порядку, якщо температура сягатиме від 24 градусів тепла.

Про це йдеться у відповіді на петицію, яку підтримав мер Києва Віталій Кличко.

Що відомо про нововведення

У червні на сайті міськради активісти зареєстрували петицію про те, щоб в міському транспорті влітку вмикали кондиціонери.

"Київпастранс" - найбільший комунальний перевізник України, послугами якого щодня користуються понад 1,5 млн пасажирів. Але хоч вони щодня користуються послугами компанії, люди страждають від спеки та духоти, яка утворюється через те, що водії не вмикають кондиціонери. Влітку це особливо важливо, адже через таку спеку в громадському транспорті людині може стати погано, особливо літнім особам", - йдеться у петиції.

Автори ініціативи запропонували зобов'язати "Київпастранс" вмикати кондиціонери для пасажирів задля комфортної та безпечної поїздки. 4 вересня Віталій Кличко підтримав цю петицію.

"Наявність систем кондиціонування з 2015 року є однією з обов’язкових технічних вимог до громадського транспорту, який закуповує місто. До кінця 2023 року планують придбати 8 нових одиниць громадського транспорту, обладнаних кондиціонерами", - йдеться у відповіді мера на петицію.

Також Кличко зазначив, що з 1141 одиниць рухомого складу, який працює на маршрутах міського пасажирського транспорту, кондиціонери мають лише 499. Це 69 тролейбусів, 107 трамваїв і 323 автобуси. Водночас кондиціонери не передбачені в 642 одиницях рухомого складу.

Лише 20 автобусів, які столиця отримала від іноземних партнерів, мають системи кондиціонування, а 45 одиниць рухомого складу не мають таких систем.

Уже з наступного літа кондиціонери в транспорті вмикатимуть, коли температура повітря сягатиме 24 градусів тепла і більше. Відомо, що "Київпастранс" проводить інструктаж водіям. Якщо виявить порушення, то водіїв і відповідальних посадових осіб компанія притягуватиме до дисциплінарної відповідальності.

Мер підтримав петицію про кондиціонери у міському транспорті (скриншот)

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