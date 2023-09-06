Общественный транспорт Киева ждут большие перемены: что известно о нововведениях
В городском транспорте Киева со следующего лета будут включать кондиционеры в обязательном порядке, если температура будет достигать 24 градусов тепла.
Об этом говорится в ответе на петицию, которую поддержал мэр Киева Виталий Кличко.
Что известно о нововведениях
В июне на сайте горсовета активисты зарегистрировали петицию о том, чтобы в городском транспорте летом включали кондиционеры.
"Киевпастранс" - крупнейший коммунальный перевозчик Украины, услугами которого ежедневно пользуются более 1,5 млн пассажиров. Но хотя они ежедневно пользуются услугами компании, люди страдают от жары и духоты, образующейся из-за того, что водители не включают кондиционеры. Летом это особенно важно, ведь из-за такой жары в общественном транспорте человеку может стать плохо, особенно пожилым людям", - говорится в петиции.
Авторы инициативы предложили обязать "Киевпастранс" включать кондиционеры для пассажиров для комфортной и безопасной поездки. 4 сентября Виталий Кличко поддержал эту петицию.
"Наличие систем кондиционирования с 2015 года является одним из обязательных технических требований к общественному транспорту, который закупает город. До конца 2023 года планируется приобрести 8 новых единиц общественного транспорта, оборудованных кондиционерами", - говорится в ответе мэра на петицию.
Также Кличко отметил, что из 1141 единиц подвижного состава, работающего на маршрутах городского пассажирского транспорта, кондиционеры имеют только 499. Это 69 троллейбусов, 107 трамваев и 323 автобуса. В то же время, кондиционеры не предусмотрены в 642 единицах подвижного состава.
Только 20 автобусов, которые столица получила от иностранных партнеров, имеют системы кондиционирования, а у 45 единиц подвижного состава нет таких систем.
Уже со следующего лета кондиционеры будут включать в транспорте, когда температура воздуха будет достигать 24 градусов тепла и больше. Известно, что "Киевпастранс" проводит инструктаж водителям. Если выявит нарушения, то водителей и ответственных должностных лиц компания будет привлекать к дисциплинарной ответственности.
Мэр поддержал петицию о кондиционерах в городском транспорте (скриншот)
3 ключевых момента, которые нужно знать об общественном транспорте Киева
Киевлянам и гостям столицы следует знать несколько ключевых аспектов об городском транспорте. А именно:
- несколько категорий граждан имеют право на льготный проезд, в частности, это участники боевых действий, ветераны, люди с инвалидностью, ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС. Полный список категорий можно просмотреть здесь
- штраф за проезд без билета в общественном транспорте Киева составляет 160 грн
- киевский метрополитен работает в режиме укрытия круглосуточно. Во время воздушной тревоги на 46 подземных станциях доступны санузлы, питьевая вода и стулья. Для того чтобы пройти на станцию в комендантский час (с 00:00 до 05:00) во время воздушной тревоги при входе в подземку нужно предъявить удостоверение личности
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