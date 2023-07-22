Гризете нігті? Вчені знайшли ефективний спосіб позбутися цієї звички

Замініть на іншу звичку

Вчені дійшли висновку, що найчастіше люди тягнуть нігті до рота, коли відчувають стрес. Так, у ці хвилини організм хоче відволікти мозок, тому це нормально. Але щоб потім не боротися з неприємними наслідками (пошкоджені нігті, шкірні захворювання чи проблеми з ЖКТ), краще знизити рівень стресу більш доречним способом.

У новому дослідженні взяли участь 268 осіб. У них або була трихотілломанія - стан, при якому люди реагують на стрес, вищипуючи волосся чи гризучи нігті.

Науковці поділилися знаннями, як замінити одну шкідливу звичку на іншу. Вони запропонували торкатися кінчиками пальців руки чи щоки, наприклад, коли учасники відчували стрес.

До того ж вони радили робити це принаймні двічі на день, навіть якщо фактор стресу відсутній. Таким чином мозок утворить новий нейронний зв'язок між занепокоєнням і дотиками, і це буде його заспокоювати.

Варто зазначити, що трихотілломанія - це захворювання, яке лікують антидепресантами чи когнітивно-поведінковою терапією. Наразі вчені працюють над простішими способами лікування.

Тримайте ще декілька порад

Звісно, прищеплення нової звички повинне зайняти ще певний час. Для того, аби прискорити цей процес, ви можете: