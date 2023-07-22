Грызете ногти? Ученые нашли эффективный способ избавиться от этой привычки

Замените другой привычкой

Ученые пришли к выводу, что чаще всего люди тянут ногти ко рту, когда испытывают стресс. Да, в эти минуты организм хочет отвлечь мозг, поэтому это нормально. Но чтобы потом не бороться с неприятными последствиями (поврежденные ногти, кожные заболевания или проблемы с ЖКТ), лучше снизить уровень стресса более подходящим способом.

В новом исследовании приняли участие 268 человек. У них или была трихотилломания - состояние, при котором люди реагируют на стресс, выщипывая волосы или грызя ногти.

Ученые поделились знаниями, как заменить одну вредную привычку другой. Они предложили прикасаться кончикам пальцев к руке или щеке, например, когда участники испытывали стресс.

К тому же они советовали делать это хотя бы дважды в день, даже если фактор стресса отсутствует. Таким образом, мозг образует новую нейронную связь между беспокойством и прикосновениями, и это будет его успокаивать.

Следует отметить, что трихотилломания - это заболевание, которое лечат антидепрессантами или когнитивно-поведенческой терапией. Ученые работают над более простыми способами лечения.

Держите еще несколько советов

Конечно, прививание новой привычки должно занять еще некоторое время. Для того чтобы ускорить этот процесс, вы можете: