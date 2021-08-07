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Если у вас есть такие гривны - вы ничего за них не купите: как выглядят купюры (фото)

Автор: Дмитрий Войналович

Гривны в Украине имеют современный дизайн и надежную защиту от подделки. Но у всех банкнот и монет свой жизненный цикл, после которого они изымают из оборота.

Поэтому если вы нашли в кармане старой осенней куртки 100-гривневую купюру - не спешите радоваться. Потому что, возможно, вы ничего не сможете купить за нее.

Какие банкноты сегодня являются актуальными и единственным законным платежным средством в Украине, а какие можно просто "повесить в рамочку" (или продать на аукционе) - смотрите ниже в материале Styler.

Какие банкноты сейчас действуют в Украине

На сегодня в нашей стране можно расплачиваться лишь гривнами образцов 2003-2007 годов, или самыми новыми, которые начали печататься с 2014 года.

Старые банкноты выглядят так:

Эти банкноты являются законным платежным средством (bank.gov.ua)

А это - новые банкноты:

Эти банкноты являются законным платежным средством (bank.gov.ua)

Также в обращении действуют монеты номиналами 1, 2, 5 и 10 грн.

Вот так выглядят гривневые монеты, которыми можно рассчитываться в Украине (bank.gov.ua)

Какие купюры не действительны в Украине

А вот ниже перечисленные банкноты изымаются из обращения на территории Украины, а с 1 октября прошлого года они перестали быть платежным средством:

1 гривна с "Руинами Херсонеса" на обратной стороне (до 2004 года) и "Градом Владимира" образца 2004 года:

1 гривна (bank.gov.ua)

2 гривны образца 1992, 1995 и 2001 годов:

2 гривен (bank.gov.ua)

5 гривен образца 1992, 1994, 1997 и 2001 годов:

5 гривен (bank.gov.ua)

10 гривен с "Киево-Печерской лаврой" на обратной стороне образца 1992, 1994 и 2000 годов:

10 гривен (bank.gov.ua)

20 гривен образца 1992, 1995 и 2000 годов:

20 гривен (bank.gov.ua)

50 гривен с "Домом Верховной Рады" на обратной стороне образца 1992 года:

50 гривен (bank.gov.ua)

100 гривен с "Собором Святой Софии Киевской" на обратной стороне образца 1992 года:

100 гривен (bank.gov.ua)

200 гривен образца 2001 года:

200 гривен (bank.gov.ua)

Ранее мы писали, что украинцы не смогут обменять доллары и рассказывали, кого это касается.

Также смотрите, как выглядят 2 копейки, которые вы можете продать за 1000 долларов.

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