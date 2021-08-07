Если у вас есть такие гривны - вы ничего за них не купите: как выглядят купюры (фото)

Гривны в Украине имеют современный дизайн и надежную защиту от подделки. Но у всех банкнот и монет свой жизненный цикл, после которого они изымают из оборота.
Поэтому если вы нашли в кармане старой осенней куртки 100-гривневую купюру - не спешите радоваться. Потому что, возможно, вы ничего не сможете купить за нее.
Какие банкноты сегодня являются актуальными и единственным законным платежным средством в Украине, а какие можно просто "повесить в рамочку" (или продать на аукционе) - смотрите ниже в материале Styler.
На сегодня в нашей стране можно расплачиваться лишь гривнами образцов 2003-2007 годов, или самыми новыми, которые начали печататься с 2014 года.
Старые банкноты выглядят так:
Эти банкноты являются законным платежным средством (bank.gov.ua)
А это - новые банкноты:
Эти банкноты являются законным платежным средством (bank.gov.ua)
Также в обращении действуют монеты номиналами 1, 2, 5 и 10 грн.
Вот так выглядят гривневые монеты, которыми можно рассчитываться в Украине (bank.gov.ua)
А вот ниже перечисленные банкноты изымаются из обращения на территории Украины, а с 1 октября прошлого года они перестали быть платежным средством:
1 гривна с "Руинами Херсонеса" на обратной стороне (до 2004 года) и "Градом Владимира" образца 2004 года:
1 гривна (bank.gov.ua)
2 гривны образца 1992, 1995 и 2001 годов:
2 гривен (bank.gov.ua)
5 гривен образца 1992, 1994, 1997 и 2001 годов:
5 гривен (bank.gov.ua)
10 гривен с "Киево-Печерской лаврой" на обратной стороне образца 1992, 1994 и 2000 годов:
10 гривен (bank.gov.ua)
20 гривен образца 1992, 1995 и 2000 годов:
20 гривен (bank.gov.ua)
50 гривен с "Домом Верховной Рады" на обратной стороне образца 1992 года:
50 гривен (bank.gov.ua)
100 гривен с "Собором Святой Софии Киевской" на обратной стороне образца 1992 года:
100 гривен (bank.gov.ua)
200 гривен образца 2001 года:
200 гривен (bank.gov.ua)
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