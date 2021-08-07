Если у вас есть такие гривны - вы ничего за них не купите: как выглядят купюры (фото)

Гривны в Украине имеют современный дизайн и надежную защиту от подделки. Но у всех банкнот и монет свой жизненный цикл, после которого они изымают из оборота.

Поэтому если вы нашли в кармане старой осенней куртки 100-гривневую купюру - не спешите радоваться. Потому что, возможно, вы ничего не сможете купить за нее.