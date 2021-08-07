Якщо у вас є такі гривні - ви нічого за них не купите: як виглядають купюри (фото)

Гривні в Україні мають сучасний дизайн та надійний захист від підроблення. Але всі банкноти і монети мають свій життєвий цикл, після якого вони вилучають з обігу.
Тому якщо ви знайшли у кишені старої осінньої куртки 100-гривневу купюру - не спішіть радіти. Бо, можливо, ви нічого не зможете купити за неї.
Які банкноти сьогодні є актуальними і єдиним законним платіжним засобом в Україні, а які можна просто "повісити у рамочку" (або продати на аукціоні) - дивіться нижче у матеріалі Styler.
На сьогодні в нашій країні можна розплачуватися лише гривнями зразків 2003-2007 років, або найновішими, які почали друкуватися з 2014 року.
Старіші банкноти виглядають так:
Ці банкноти є законним платіжним засобом (bank.gov.ua)
А це - нові банкноти:
Ці банкноти є законним платіжним засобом (bank.gov.ua)
Також у обігу діють монети номіналами 1, 2, 5 і 10 грн.
Ось так виглядають гривневі монети, якими можна розраховуватися в Україні (bank.gov.ua)
А от нижче перераховані банкноти вилучаються з обігу на території України, а з 1 жовтня минулого року вони перестали бути платіжним засобом:
1 гривня з "Руїнами Херсонесу" на зворотній стороні (до 2004 року) "Градом Володимира" зразка 2004 року:
1 гривня (bank.gov.ua)
2 гривні зразка 1992, 1995 і 2001 років:
2 гривень (bank.gov.ua)
5 гривень зразка 1992, 1994, 1997 і 2001 років:
5 гривень (bank.gov.ua)
10 гривень з "Києво-Печерською лаврою" на зворотній стороні зразка 1992, 1994 і 2000 років:
10 гривень (bank.gov.ua)
20 гривень зразка 1992, 1995 і 2000 років:
20 гривень (bank.gov.ua)
50 гривень з "Будинком Верховної Ради" на зворотній стороні зразка 1992 року:
50 гривень (bank.gov.ua)
100 гривень з "Собором Святої Софії Київської" на зворотній стороні зразка 1992 року:
100 гривень (bank.gov.ua)
200 гривень з "Собором Святої Софії Київської" на зворотній стороні зразка 2001 року:
200 гривень (bank.gov.ua)
Раніше ми писали, що українці не зможуть обміняти долари і розповідали, кого це стосується.
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