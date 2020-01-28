Грипп в Украине: в стране массово закрываются школы на карантин

Грипп в Украине начал стремительно распространяться и это привело к повышению количества заболевших. В зоне риска находятся беременные женщины, пожилые люди, а также дети.

В отдельных регионах Украины грипп уже достиг высоких показателей среди детей и подростков, поэтому местные власти приняли решение закрывать учебные заведения на карантин.

Самая сложная ситуация оказалась на юге страны. В Одессе на карантин закрывают все школы в городе с 28 января. Такое решение приняли на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Стоит отметить, что детские сады пока на карантин закрывать не будут, так как там заболеваемость ниже, чем в школах. Однако, если количество заболевших превысит 20%, то дети уйдут на вынужденные каникулы.

По данным комиссии, в Одессе эпидпорог превышен на 7,6% и 75% - это дети. Местным жителям рекомендуют воздержаться от посещения массового скопления людей, в том числе и от рынков.

В Николаеве на карантин еще с прошлой недели ушли две школы.

В Ровенской области дети массово болеют в Радивиловском, Заречненском, Костопольском районах и Остроге. Всего на карантине закрыто 39 школ в регионе.

В Сумской области на карантин отправилось 15 школ. Общее количество заболевших – почти 6 тысяч человек, из которых 68% - это дети. Эпидпорог превышен в Кролевецком, Недрыгайловском, Сумском, Тростянецком районах, а также в Сумах и Лебедине.

В Винницкой области на карантин закрыли 13 школ – в Тывровском, Тульчинском, Хмельницком и Жмеринском районах.

До конца января закрыли школы в Запорожской школе – 23 учебных заведения в городе и области.

В Донецкой области на карантин ушли 59 школ. На Волыни закрыли семь школ. С 28 января на карантин ушли все школы и детсады Северодонецка Луганской области.

В Житомирской области закрыли на карантин все школы до 5 февраля.