Грипп в Украине: медики назвали самый опасный симптом

Грипп в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Медики рассказали, какой симптом гриппа сигнализирует о начале осложнений

Грипп в Украине продолжает наступать и во многих областях странны школы массово закрываются на карантин. С начала сезона в Украине заболело более 2,5 миллиона человек, и скончалось 13 человек, включая маленького ребенка. Медики прогнозируют пик заболеваемости в конце января – первой декаде февраля, хотя часть областей уже превысила эпидпорог на 1,5-2%.

Самый опасный вирус, который циркулирует сейчас в Украине, это штамм А/Брисбен (H1N1), который также в народе называют свиным. Вирусолог Алла Мироненко рассказала в комментарии для издания "Факты", какие самые опасные штаммы гриппа циркулируют в этом году.

"Прошло больше десяти лет с тех пор, как мы пережили эпидемию пандемического гриппа, вызванного штаммом H1N1 – А/Калифорния. Он натворил много беды и умерло много людей, среди которых и беременные женщины. Но "калифорнийский" грипп сегодня не циркулирует, а вот его потомки — А/Мичиган в прошлом и А/Брисбен в этом сезоне — активны. Меньше шансов заразиться у того, кто болел "калифорнийским" штаммом. А тот, кто избежал заболевания или имеет сниженный иммунитет, страдает ожирением, сахарным диабетом, бронхиальной астмой и другими хроническими заболеваниями, рискует заболеть. В группе риска и беременные женщины", - рассказала доктор наук, профессор, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л.В. Громашевского НАМН Украины.

Она отметила, что у заболевших грипп может протекать тяжело, а вирусная пневмония развиться буквально на второй день. Особенно опасен этот штамм для малышей до трех лет, которые не встречались с H1N1.

Мироненко назвала самый опасный симптом, который может свидетельствовать о рисках развития осложнений во время гриппа.

"Главное - не затягивать с обращением к врачу. Конечно, часто грипп протекает настолько тяжело, что невозможно подняться с постели. Тогда сам больной или его родственники должны настаивать, чтобы врач пришел домой и осмотрел пациента, прослушал легкие. Если высокая температура держится больше трех дней, можно заподозрить пневмонию", - отметила вирусолог.