Эпидемия гриппа: украинцев предупредили о разгаре заболеваемости

Грипп в Украине (фото: РБК-Украина)

Медики рассказали, что на Украину надвигается пик разгара эпидемии гриппа

Грипп в Украине поразил уже большое количество людей. С начала эпидемии заболело около 2,5 миллиона человек. При этом 13 людей, включая ребенка, скончались из-за осложнений. И хотя страна перешла эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ почти на 1,5%, пик разгара стоит ожидать в ближайшую неделю.

С 29 января в столичном лицее официально объявили карантин из-за ОРВИ и скарлатины. Ожидается, что карантин продлится до конца недели. При этом в Киеве закрыли уже три учебных заведения, еще в 20 процесс обучения ограничили частично. В помещениях убирают кабинеты.

Лечение от гриппа и ОРВИ обходится не дешево. Так мужчине, у которого диагностировали ОРВИ, пришлось заплатить в аптеке 817 гривен за лекарства, которые ему прописал врач. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Грипп в Украине (видео: YouTube)

Медики говорят, что до сих пор на среднем эпидемическом уровне находятся Тернопольская, Житомирская и Хмельницкая области. Но в этих областях тоже зафиксирован повышенный спрос на противовирусные препараты, а также тесты на грипп.

Эксперты советуют не заниматься самолечением, особенно если вирус подхватил ребенок. Потому что при лечении малышей нельзя использовать те же препараты, что и для взрослых. Даже капли для носа могут нанести очень серьезный вред ребенку. Речь идет о судорогах, потери сознании и отравлении.

Эксперты рассказали, что украинцы стали чаще покупать маски для лица, хотя и не так активно, как это было в 2009 и 2011 годах, когда в стране была эпидемия свиного и куриного гриппа.

Маски советуют надевать больным, чтобы они не распространяли инфекцию. При этом для здоровых людей такое средство защиты от вируса бесполезно, поскольку с обеих сторон маски есть пространство, куда может попасть вирус. Но если вы используете маску, то ее нужно менять каждые два часа на новую.

Витамины и различные комплексы также ничего не дадут. Врачи советуют делать вакцинацию и придерживаться личной гигиены и сбалансировано питаться.