Грип, вірус, COVID чи застуда: як розрізняти всі ці захворювання

Зима вже майже настала, а разом із нею прийшли сезонні захворювання. У багатьох людей є нежить, кашель, закладеність носа. Ви просто застудилися чи підхопили щось у натовпі точно таких же сопливих?
Як відрізнити грип, коронавірус, застуду чи вірус, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на WebMD.
Слід зазначити, більшість стандартних симптомів - однакові в усіх варіантів захворювань. І вакцинація від грипу чи коронавірусу - не гарантія, що ви не заразитеся. Це захист від тяжких наслідків цих хвороб, а заразитися ви все одно можете. Однак є підказки, які зможуть вказати, наскільки серйозною є ваша хвороба.
Експерти рекомендують удома тримати експрес-тести на визначення коронавірусу. Вже на 2-3-й день хвороби такий тест покаже, чи є у вас COVID.
"Вакцинація не дозволяє вірусам вразити ваші груди. У вакцинованих пацієнтів може виникнути легкий кашель, але багато симптомів залишаються швидше проблемами верхніх дихальних шляхів, наприклад, закладеність носа - як сильна застуда", - пояснює доктор медичних наук, пульмонолог і реаніматолог університету Джонса Хопкінса Панагіс Галіацатос.
Один із характерних симптомів коронавірусу - втрата смаку та нюху. Але зараз він зустрічається все рідше і рідше. І схоже відчуття буває також за сильної застуди чи грипу.
Ситуація загалом змінилася, оскільки в багатьох людей тепер є антитіла, які захищають від серйозніших наслідків коронавірусу, чи це одужання від попередньої інфекції, імунізація чи комбінація одного й іншого.
Зверніть увагу, що COVID може викликати шлунково-кишкові симптоми - нудоту, блювання, діарею. Якщо при застуді ви маєте такий симптом, обов'язково зробіть тест на коронавірус.
Симптоми застуди проявляються дуже швидко - якщо ви вдень замерзли, то надвечір ви вже почнете погано почуватися. З грипом ситуація зовсім інша - одна з найбільш характерних рис цього захворювання в тому, що початок хвороби зазвичай раптове з різким підвищенням температури та сильними проявами симптомів.
"Ви можете займатися своїми справами, почуватися добре, а потім раптово сідайте в машину і відчуваєте, ніби вас збив самоскид", - описав початок грипу доктор медичних наук, експерт з інфекційних захворювань із Каліфорнійського університету Пітер Чін-Хонг.
При COVID також є унікальні симптоматичні особливості - симптоми можуть бути відсутніми взагалі або бути дуже легкими. Вони схожі на застуду, але протягом тижня вам поступово ставатиме не краще, а гірше.
"COVID має двофазну структуру, тоді як вірус і застуда - ні. Це коли, у вас начебто все гаразд, а потім ви падаєте зі скелі. Ось чому потрібно почати лікування якнайшвидше, щоб воно запобігло наступу другої фази", - підкреслює Чин Хонг.
Застуда
Грип
ГРВІ (вірус)
Коронавірус
Раніше ми розповідали про те, які найбільші помилки роблять батьки при температурі дитини.
А ще писали про те, як за симптомами визначити депресію у себе чи близьких.