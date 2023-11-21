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Як швидко розпізнати депресію: психотерапевт запропонувала прости тест

Вівторок 21 листопада 2023 19:16
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Як швидко розпізнати депресію: психотерапевт запропонувала прости тест Який тест допоможе вам зрозуміти, що у вас депресія (unsplash.com)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Ганна Чередниченко

Просте погіршення настрою, що затягнулося, осінній сплін, виснаженість чи все ж таки депресія? Розрізнити ці стани інколи дуже важко, але у депресії є свої ознаки, які можна взнати за допомогою невеличкого тесту.

Як зрозуміти, що у вас або у когось з ваших близьких є депресія, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) за посиланням на допис неврологу та психотерапевта Ганни Чередниченко в Instagram.

Лікар пропонує дати відповіді всього на два запитання:

1. Чи турбували протягом останнього місяця вас почуття пригніченості та безнадії?

2. Чи турбувало протягом останнього місяця відсутність інтересу та зацікавленості від виконання звичайних справ?

"Якщо ви відповіли так, є 97% ймовірності, що у вас депресія", - підкреслює лікар.

Також вона перерахувала інші ознаки депресії:

Якщо протягом не менш двох тижнів у вас один з двох симптомів або обидва:

  • Пригнічений настрій
  • Відсутність задоволення від будь-якого діяльності кожного дня

Є 5 або більше з наступних фізичних симптомів:

  • Втрата або набір ваги або зміна апетиту
  • Втома, відсутність енергії
  • Повільне мислення та неможливість концентруватися
  • Безсоння або постійне бажання спати
  • Почуття нікчемності
  • Психомоторне збудження або загальмованість
  • Думки про смерть

У випадках, коли ви підозрюєте у себе чи близьких депресію, потрібно звернутися до лікаря та пройти спеціальні скринінгові тести:

  • Анкету здоров'я пацієнта з 9 пунктів PHQ-9
  • Шкала депресії Бека з 21 пункту
  • Шкала самооцінки депресії - опитування з 20 пунктів
  • Шкала депресії DEPS з 10 пунктів
  • Шкала депресії у літніх людей

"Діагноз депресія може виставити тільки лікар, шкали - це вказівник для вас, що не варто слухати оточуючих "візьми себе в руки". Варто звертатися по спеціалізовану допомогу, щоб віднайти знов радість життя", - зазначає лікар.

Раніше ми повідомляли про те, як харчуватися під час стресу, якщо у вас порушився режим.

А ще писали про те, як фізичні вправи впливають на психічне здоров'я.

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психиатр