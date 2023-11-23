Грипп, вирус, COVID или простуда: как различать все эти заболевания

Сделайте тест

Стоит отметить, что большинство стандартных симптомов - одинаковы у всех вариантов заболеваний. И вакцинация от гриппа или коронавируса - не гарантия, что вы не заболеете. Это защита от тяжелых последствий этих болезней, а заразиться вы все равно можете. Однако есть подсказки, которые смогут указать, насколько серьезна ваша болезнь.

Эксперты рекомендуют дома держать экспресс-тесты на определение коронавируса. Уже на 2-3 день болезни такой тест покажет, есть ли у вас COVID.

"Вакцинация не позволяет вирусам поразить вашу грудь. У вакцинированных пациентов может возникнуть легкий кашель, но многие з симптомов остаются скорее проблемами верхних дыхательных путей, например, заложенность носа - как сильная простуда", - объясняет доктор медицинских наук, пульмонолог и реаниматолог университета Джонса Хопкинса Панагис Галиацатос.

Один из характерных симптомов коронавируса - потеря вкуса и обоняния. Но сейчас он встречается все реже и реже. И похожее ощущение бывает также при сильной простуде или гриппе.

Ситуация в целом изменилась, так как у многих людей теперь есть антитела, которые защищают от более серьезных последствий коронавируса, будь то выздоровление от предыдущей инфекции, иммунизация или комбинация одного и другого.

Обратите внимание, что COVID может вызывать желудочно-кишечные симптомы - тошноту, рвоту, диарею. Если при простуде у вас есть такой симптом, обязательно сделайте тест на коронавирус.

Обратите внимание на время появления симптомов

Симптомы простуды проявляются очень быстро - если вы днем замерзли, то к вечеру вы уже начнете себя плохо чувствовать. С гриппом ситуация совсем другая - одна из самых отличительных черт этого заболевания в том, что начало болезни обычно внезапное с резким повышением температуры и сильными проявлениями симптомов.

"Вы можете заниматься своими делами, чувствовать себя хорошо, а потом внезапно садитесь в машину и чувствуете, будто вас сбил самосвал", - описал начало гриппа доктор медицинских наук, эксперт по инфекционным заболеваниям из Калифорнийского университета Питер Чин-Хонг.

При COVID также есть уникальные симптоматические особенности - симптомы могут отсутствовать вообще или быть очень легкими. Они похожи на простуду, но в течение недели вам постепенно будет становиться не лучше, а хуже.

"COVID имеет двухфазную структуру, тогда как вирус и простуда - нет. Это когда, у вас вроде все в порядке, а затем вы падаете со скалы. Вот почему нужно начать лечение как можно быстрее, чтобы оно предотвратило наступление второй фазы", - подчеркивает Чин-Хонг.

Как различать все заболевания

Простуда

Болезнь длится от 3 до 7 дней и в конце периода наступает полное восстановление

Начало заболевания постепенное. Температура поднимается, но не выше 38

Насморк и боль в горле - умеренные или незначительные.

Присутствует кашель, но он быстро проходит

Нет проблем с пищеварением

Лимфатические узлы не увеличиваются

Грипп

Начало болезни очень резкое - буквально за несколько часов

Температура может быть высокой до 39-40 градусов. Она держится несколько дней, потом начинает снижаться

Ноет все тело, боль в мышцах. Сильно болит голова

Нос закладывает редко

Горло красное, может болеть

Начинается сильный кашель на 2-3 день, который может перерасти в бронхит

Лимфатические узлы не увеличены

Может быть рвота и диарея

Облегчение приходит на 7-10 день, а полное восстановление приходит только через 15-21 день

ОРВИ (вирус)

Начинается постепенно, симптомы проявляются в первые два-три дня

Температура около 38 градусов, начинает снижаться через 2-3 дня

Ломота в костях, разбитость в теле, но не так сильно выражено, как при гриппе

Нос заложен, возникает слезоточивость, насморк

Горло красное, кашель проявляется в первые дни, потом постепенно уходит

Может наблюдаться увеличение лимфатических узлов

Проблемы с желудочно-кишечным трактом бывают редко

Болезнь проходит на 7-10 день, а до 14 дня могут наблюдаться слабость и другие симптомы

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