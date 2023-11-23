Грипп, вирус, COVID или простуда: как различать все эти заболевания

Зима уже почти наступила, а вместе с ней пришли сезонные заболевания. У многих людей есть насморк, кашель, заложенность носа. Вы просто простудились или же подхватили что-то в толпе точно таких же сопливых?
Как же отличить грипп, коронавирус, простуду или вирус, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на WebMD.
Стоит отметить, что большинство стандартных симптомов - одинаковы у всех вариантов заболеваний. И вакцинация от гриппа или коронавируса - не гарантия, что вы не заболеете. Это защита от тяжелых последствий этих болезней, а заразиться вы все равно можете. Однако есть подсказки, которые смогут указать, насколько серьезна ваша болезнь.
Эксперты рекомендуют дома держать экспресс-тесты на определение коронавируса. Уже на 2-3 день болезни такой тест покажет, есть ли у вас COVID.
"Вакцинация не позволяет вирусам поразить вашу грудь. У вакцинированных пациентов может возникнуть легкий кашель, но многие з симптомов остаются скорее проблемами верхних дыхательных путей, например, заложенность носа - как сильная простуда", - объясняет доктор медицинских наук, пульмонолог и реаниматолог университета Джонса Хопкинса Панагис Галиацатос.
Один из характерных симптомов коронавируса - потеря вкуса и обоняния. Но сейчас он встречается все реже и реже. И похожее ощущение бывает также при сильной простуде или гриппе.
Ситуация в целом изменилась, так как у многих людей теперь есть антитела, которые защищают от более серьезных последствий коронавируса, будь то выздоровление от предыдущей инфекции, иммунизация или комбинация одного и другого.
Обратите внимание, что COVID может вызывать желудочно-кишечные симптомы - тошноту, рвоту, диарею. Если при простуде у вас есть такой симптом, обязательно сделайте тест на коронавирус.
Симптомы простуды проявляются очень быстро - если вы днем замерзли, то к вечеру вы уже начнете себя плохо чувствовать. С гриппом ситуация совсем другая - одна из самых отличительных черт этого заболевания в том, что начало болезни обычно внезапное с резким повышением температуры и сильными проявлениями симптомов.
"Вы можете заниматься своими делами, чувствовать себя хорошо, а потом внезапно садитесь в машину и чувствуете, будто вас сбил самосвал", - описал начало гриппа доктор медицинских наук, эксперт по инфекционным заболеваниям из Калифорнийского университета Питер Чин-Хонг.
При COVID также есть уникальные симптоматические особенности - симптомы могут отсутствовать вообще или быть очень легкими. Они похожи на простуду, но в течение недели вам постепенно будет становиться не лучше, а хуже.
"COVID имеет двухфазную структуру, тогда как вирус и простуда - нет. Это когда, у вас вроде все в порядке, а затем вы падаете со скалы. Вот почему нужно начать лечение как можно быстрее, чтобы оно предотвратило наступление второй фазы", - подчеркивает Чин-Хонг.
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