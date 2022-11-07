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Грілки можуть бути небезпечними для здоров'я! Лікар пояснив чому

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Понеділок 07 листопада 2022 20:22
Грілки можуть бути небезпечними для здоров'я! Лікар пояснив чому Фото: Грілки можуть бути небезпечними для здоров'я (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Хоча грілки – дешевий та ефективний спосіб зігрітися, вони небезпечні для здоров'я.

Про це розповів британський доктор Амір виданню Express.

Чому гумові грілки небезпечні?

Річ у тому, що гумові грілки можуть спричинити еритему на шкірі.

У той час як цей предмет може тримати вас у теплі та комфорті, ви не повинні занадто довго притискати його до шкіри.

"Ви можете отримати висип від грілок, якщо прикладатимете їх до шкіри протягом тривалого періоду часу", - повідомив доктор Амір.

"Я спостерігаю такі явища дуже часто. Якщо ви прикладете грілку до шкіри, у вас з'явиться така ряба червона висипка на шкірі. Згодом вона зникає, якщо ви прибираєте грілку, але виглядає досить серйозно, коли вона у вас є", - зазначив медик.

Цей тип висипу характеризується плямами на шкірі, при цьому деякі користувачі грілки скаржаться на свербіж і печіння.

Пам'ятайте, що як тільки ви виявите цей червоний висип, ви повинні припинити використовувати грілку!

Якщо ваша шкіра вражена незначно, висипання зазвичай зникає протягом декількох тижнів або місяців.

Однак сильна пігментація, викликана грілкою, може означати, що сліди залишаться на шкірі протягом кількох років.

На щастя, у таких випадках допоможе лікування кремом для місцевого застосування під назвою третиноїн.

Як ми раніше писали, лікарка назвала вітамін, якого часто не вистачає українцям.

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