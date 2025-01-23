Григорій Решетнік натякнув, хто може стати новим "Холостяком"

Так, він у Stories написав, що підготовка до нового сезону вже в самому розпалі.

"Як ви знаєте, я вже почав "полювання" на найбажаніших холостяків країни. Від вас залежить, хто стане головним героєм 14-го сезону проекту. Тому голосуйте в наступній сториз", - зазначив Решетник.

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Потім він опублікував фото з українським футболістом, колишнім воротарем "Динамо" і збірної України Денисом Бойком.

"Днями зустрів легенду українського футболу Дениса Бойка. Знайомі вже років 10, тому Денис поділився, що він зараз холостяк", - зазначив телеведучий.

Також він залишив у Stories голосування.

"Дівчата, що скажете?" - з гумором запитав Решетнік.

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Зазначимо, що офіційної інформації про те, хто може стати новим холостяком, поки що немає.

Що відомо про Дениса Бойка

Бойко - український футболіст, воротар.

Народився 29 січня 1988 року. З 6 років займався футболом.

У лютому 2010 року був заявлений у чемпіонаті України за першу команду "Динамо". 9 травня дебютував в офіційній грі.

Також грав за "Дніпро", турецький "Бешикташ", іспанську "Малагу", а також за збірну України.

Денис Бойко (фото: instagram.com/king_kong_71)

Особисте життя

29 квітня 2011 року Бойко одружився з дівчиною на ім'я Ольга. Потім він розлучився та одружився вдруге у 2012 році.

Другу дружину воротаря звали Валерія. Від попередніх стосунків у неї залишився син Нестор, якого Бойко допомагав виховувати.

Він розповідав в інтерв'ю, що це було кохання з першого погляду. А познайомила пару їхня спільна знайома.

Бойко з сином другої дружини (фото: instagram.com/king_kong_71)