Григорий Решетник намекнул, кто может стать новым "Холостяком"

Так, он в Stories написал, что подготовка к новому сезону уже в самом разгаре.

"Как вы знаете, я уже начал "охоту" на самых желанных холостяков страны. От вас зависит, кто станет главным героем 14-го сезона проекта. Поэтому голосуйте в следующей сториз", - отметил Решетник.

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Затем он опубликовал фото с украинским футболистом, бывшим вратарем "Динамо" и сборной Украины Денисом Бойко.

"На днях встретил легенду украинского футбола Дениса Бойко. Знакомы уже лет 10, поэтому Денис поделился, что он сейчас холостяк", - отметил телеведущий.

Также он оставил в Stories голосование.

"Девушки, что скажете?" - с юмором спросил Решетник.

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Отметим, что официальной информации о том, кто может стать новым холостяком, пока что нет.

Что известно про Дениса Бойко

Бойко - украинский футболист, вратарь.

Родился 29 января 1988 года. С 6 лет занимался футболом.

В феврале 2010 года был заявлен в чемпионате Украины за первую команду "Динамо". 9 мая дебютировал в официальной игре.

Также играл за "Днепр", турецкий "Бешикташ", испанскую "Малагу", а также за сборную Украины.

Денис Бойко (фото: instagram.com/king_kong_71)

Личная жизнь

29 апреля 2011 года Бойко женился на девушке по имени Ольга. Затем он развелся и женился во второй раз в 2012 году.

Вторую супругу вратаря звали Валерия. От предыдущих отношений у нее остался сын Нестор, которого Бойко помогал воспитывать.

Он рассказывал в интервью, что это была любовь с первого взгляда. А познакомила пара их общая знакомая.

Бойко с сыном второй жены (фото: instagram.com/king_kong_71)