Умер Григорий Чапкис: чем он запомнился украинцам

Легендарный балетмейстер, народный артист Украины, лауреат 3-х международных конкурсов, многолетний судья шоу "Танцы со звездами" 24 февраля отметил 91 день рождения.

Здоровье украинского короля танца сильно пошатнулось в конце декабря - в клинику он попал с двусторонним воспалением легких. Перед самым Новым годом Чапкиса выписали, однако накануне Рождества снова госпитализировали и направили в "Феофанию", где хореограф находился до 12 января. А уже 9 февраля Григорий Николаевич снова оказался в больнице в реанимации из-за осложнений после болезни.

Григорий Чапкис (фото: скриншот с видео)

Несмотря на свой почтенный возраст, именитый хореограф не оставлял практику и продолжал блистать на сцене. Так, в 2019-м Григорий Николаевич выходил на паркет, чтобы станцевать вальс с актрисой Викторией Булитко. Тогда этот номер растрогал украинцев до слез...

Танец Григория Чапкиса, Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара на Танцах со звездами (видео: YouTube/Танці з зірками)

... а новый творческий эксперимент Чапкиса - когда балетмейстера посадили за диджейский пульт в прошлом году - у зрителей вызвал настоящий восторг...

Григорий Чапкис за диджейским пультом на Танцах со звездами 7 сезон (видео: YouTube/Танці з зірками)

... а еще недавно эпатажный 90-летний хореограф экспромтом порадовал публику веселым танцевальным номером с "мамой" Верки Сердючки в эфире шоу "Танцы со звездами".

Григорий Чапкис станцевал с мамой Верки Сердючки на Танцах со звездами 7 сезон (видео: YouTube/Танці з зірками)

Кроме своих ярких танцевальных номеров, Чапкис также был остр на язык, и за "сочной" фразой в карман не лез. Хореограф мог отличиться даже резкими замечаниями в адрес некоторых участников "Танцев со звездами", а также поразить украинцев неожиданными признаниями о личной жизни.

Григорий Чапкис (фото из открытых источников)

Григорий Чапкис родился в Кишиневе в многодетной семье в 1930 году - его мама была домохозяйкой, а отец работал шорником. Мальчик начал профессионально заниматься хореографией с 16 лет, а знакомство с танцем началось для него в 10-летнем возрасте, когда он поступил в танцевальный кружок Дворца пионеров в Бендерах (Молдова) и впервые вышел на сцену.

Вот как описывал свою страсть в одном из интервью сам Чапкис: "Танцевать и ходить я научился одновременно. С тех пор занимаюсь этим каждый день, ведь танцы - моя сущность и жизнь. Я хореограф широкого профиля, зато больше ничего делать не умею. Объяснить это просто - я родился в Румынии, среди цыган и молдаван. Утром меня выпускали во двор и только вечером забирали домой - на улице меня и научили водить танцы".

Григорий Чапкис всегда был любимцем женщин (архивное фото из открытых источников)

Семья Чапкиса поселилась в Киеве в 1944 году (возвращаясь из эвакуации, Чапкисы заболели тифом и вынужденно осели в украинской столице). Подросток работал строителем на восстановлении Крещатика, а в 1945 году поступил в железнодорожное училище и в ансамбль песни и пляски общества "Трудовые резервы", в составе которого выступил в Москве в Кремлевском театре в 1945-м перед представителями советского руководства: Сталиным, Ворошиловым, Кагановичем. Тогда генсек СССР подарил Чапкису часы и, посадив к себе на колени, сфотографировался с мальчиком. Уже после развенчания "культа личности" в середине 50-х годов мама Григория сожгла этот снимок.

Григорий Чапкис (фото: volyn.com.ua)

В феврале 1946 года Чапкис стал артистом балета в Государственном ансамбле песни и танца Украины под руководством Л. Д. Чернышевой (сейчас это знаменитый Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины имени П. Вирского).

Григорий Чапкис в составе балета ансамбля песни и танца Украины (архивное фото из открытых источников)

"Наибольшим успехом считаю то, что 27 лет проработал бок о бок с таким человеком, как Павел Павлович Вирский. Это такая величина! Мы объездили 71 страну мира!", - вспоминал Чапкис тот период.

Видео: Знаменитый танец повзунець Чапкиса в ансамбле Вирского в 1958 году

Во время своих многочисленных гастролей по миру хореограф общался с такими людьми, как Мао Цзэдун, Хо Ши Мин, Фидель Кастро, Сальвадор Дали, импресарио и миллиардер Сол Юрок (Соломон Израилевич Юревич).

Григорий Чапкис танцует на Зимнем балу в столичном КНТЕУ в 2015 году

Григорий Николаевич окончил Киевский институт культуры и студию при оперном театре. Был профессором кафедры хореографии Института искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко. Он открыл свою Школу танцев, участвовал в многочисленных благотворительных проектах. Написал книгу "Любовь и танец - секреты долголетия".

Григорий Чапкис танцует танго в, 2013 году (видео: YouTube/ТСН)

Чапкис в сентябре 2020 года женился в четвертый раз - избранницей 90-летнего балетмейстера стала женщина, которая младше его на 52 года. Как признавался хореограф, именно с ней он хочет прожить оставшиеся дни.

От первых двух жен у Чапкиса остались дочь Лилия и сын Григорий, которые продолжают дело отца в Италии и США.

Григорий Чапкис с детьми (фото: скриншот с передачи "Светская жизнь")