Помер Григорій Чапкіс: чим він запам'ятався українцям

Легендарний балетмейстер, народний артист України, лауреат 3-х міжнародних конкурсів, багаторічний суддя шоу "Танці з зірками" 24 лютого відзначив 91 день народження.

Здоров'я українського короля танцю сильно похитнулося наприкінці грудня - в клініку він потрапив з двостороннім запаленням легенів. Перед самим Новим роком Чапкіса виписали, проте напередодні Різдва знову госпіталізували і направили у "Феофанію", де хореограф перебував до 12 січня. А вже 9 лютого Григорій Миколайович знову опинився в лікарні в реанімації через ускладнення після хвороби.

Григорій Чапкіс (фото: скріншот з відео)

Попри свій поважний вік, відомий хореограф не залишав практику і продовжував блищати на сцені. Так, у 2019-му Григорій Миколайович виходив на паркет, щоб станцювати вальс з актрисою Вікторією Булітко. Тоді цей номер зворушив українців до сліз...

Танець Григорія Чапкіса, Вікторії Булітко та Дмитра Дікусара на Танцях з зірками (відео: YouTube/Танці з зірками)

... а новий творчий експеримент Чапкіса - коли балетмейстера посадили за діджейський пульт торік - у глядачів викликав справжній захват...

Григорій Чапкіс за діджейським пультом на Танцях з зірками 7 сезон (відео: YouTube/Танці з зірками)

... а ще нещодавно епатажний 90-річний хореограф експромтом порадував публіку веселим танцювальним номером з "мамою" Вєрки Сердючки в ефірі шоу "Танці з зірками".

Григорій Чапкіс станцював з мамою Вєрки Сердючки на Танцях з зірками 7 сезон (відео: YouTube/Танці з зірками)

Крім своїх яскравих танцювальних номерів, Чапкіс також був гострий на язик, і за "соковитою" фразою в кишеню не ліз. Хореограф міг відзначитися навіть різкими зауваженнями на адресу деяких учасників "Танців з зірками", а також вразити українців несподіваними подробицями про особисте життя.

Григорій Чапкіс (фото з відкритих джерел)

Григорій Чапкіс народився в Кишиневі в багатодітній сім'ї в 1930 році - його мама була домогосподаркою, а батько працював шорником. Хлопчик почав професійно займатися хореографією з 16 років, а знайомство з танцем почалося для нього у 10-річному віці, коли він поступив у танцювальний гурток Палацу піонерів у Бендерах (Молдова) і вперше вийшов на сцену.

Ось як описував свою пристрасть в одному з інтерв'ю сам Чапкіс: "Танцювати й ходити я навчився одночасно. Відтоді займаюся цим кожен день, адже танці - моя сутність та життя. Я хореограф широкого профілю, зате більше нічого робити не вмію. Пояснити це просто - я народився в Румунії, серед циган і молдаван. Вранці мене випускали на двір і лише ввечері забирали додому - на вулиці мене і навчили водити танок".

Григорій Чапкіс завжди був улюбленцем жінок (архівне фото з відкритих джерел)

Сім'я Чапкіса оселилася в Києві в 1944 році (повертаючись з евакуації, Чапкіси захворіли на тиф і вимушено осіли в українській столиці). Підліток працював будівельником на відбудові Хрещатика, а в 1945 році поступив до залізничного училища і до ансамблю пісні і танцю товариства "Трудові резерви", в складі якого виступив в Москві в Кремлівському театрі в 1945-му перед представниками радянського керівництва: Сталіним, Ворошиловим, Кагановичем. Тоді генсек СРСР подарував Чапкісу годинник та, посадивши собі на коліна, сфотографувався з хлопчиком. Вже після розвінчання "культу особистості" в середині 50-х років мама Григорія спалила цей знімок.

Григорій Чапкіс (фото: volyn.com.ua)

У лютому 1946 року Чапкіс став артистом балету у Державному ансамблі пісні і танцю України під керівництвом Л.Д. Чернишової (зараз це знаменитий Національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені п. Вірського).

Григорій Чапкіс у складі балету ансамблю пісні і танцю України (архівне фото з відкритих джерел)

"Найбільшим успіхом вважаю те, що 27 років пропрацював пліч-о-пліч з такою людиною, як Павло Павлович Вірський. Це така величина! Ми об'їздили 71 країну світу!", - згадував Чапкіс той період.

Відео: Знаменитий танець повзунець Чапкіса в ансамблі Вірського в 1958 році

Під час своїх численних гастролей світом хореограф спілкувався з такими людьми, як Мао Цзедун, Хо Ши Мін, Фідель Кастро, Сальвадор Далі, імпресаріо і мільярдер Сол Юрок (Соломон Ізраїлевич Юревич).

Григорій Чапкіс танцює на Зимовому балу в столичному КНТЕУ в 2015 році

Григорій Миколайович закінчив Київський інститут культури і студію при оперному театрі. Був професором кафедри хореографії Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка. Він відкрив свою Школу танців, брав участь у численних благодійних проектах. Написав книгу "Любов і танець - секрети довголіття".

Григорій Чапкіс танцює танго у 2013 році (відео: YouTube/ТСН)

Чапкіс у вересні 2020 року одружився вчетверте - обраницею 90-річного балетмейстера стала жінка, яка молодша за нього на 52 роки. Як зізнавався хореограф, саме з нею він хоче прожити решту днів.

Від перших двох дружин у Чапкіса залишилися дочка Лілія і син Григорій (Грег), які продовжують справу батька в Італії та США.

Григорій Чапкіс з дітьми (фото: скріншот з передачі "Світське життя")