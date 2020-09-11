Чапкис на "Танцах со звездами" в 2020 и 2006: как изменился гений, и почему его критикуют

Григорий Чапкис (скрин видео)

Григорий Чапкис впервые сел в кресло судьи "Танцев со звездами" в 2006 году

Легендарный балетмейстер, народный артист Украины Григорий Чапкис появился в качестве судьи "Танцев со звездами" еще в далеком 2006-м году, когда паркет покоряли Наталья Могилевская с Владом Ямой и Владимир Зеленский с Еленой Шоптенко. Тогда будущий президент Украины стал победителем шоу, а Григорию Николаевичу было всего 76 лет.

В 2019-м Чапкис снова занял кресло судьи, чтобы оценивать танцы украинских звезд в шоу обновленного формата. В новом сезоне легенда хореографии также в жюри в основном составе вместе с Екатериной Кухар и Владом Ямой. Предлагаем вспомнить в нашем материале, как изменился Григорий Чапкис за последние 14 лет. Ведь по итогам двух последних эфиров украинцы начали писать в комментариях, что "Чапкис уже не тот"...

Еще в прошлом году, Григорий Николаевич выходил на паркет, чтобы станцевать вальс с актрисой Викторией Булитко. Тогда украинцев растрогал номер до слез. И хотя в руках балетмейстера была видна дрожь, он справился на отлично.

Танец Григория Чапкиса, Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара на Танцах со звездами (видео: YouTube/Танці з зірками)

В 2020 году во втором эфире 90-летнего Григория Чапкиса поставили за диджейский пульт, пока на паркете танцевали Влад Яма и Екатерина Кухар. Остается надеяться, что Григорий Николаевич еще покажет нам класс на украинских танцплощадках. Ну а тем временем, украинцы в соцсетях критикуют "Танцы" за участие Чапкиса в жюри.

Юлия Санина и Дмитрий Жук, ча-ча-ча, 2020 (видео: YouTube/Танці з зірками)

"Что несет Чапкис? Назвать красивого харизматичного парня уродливым?

Говорит Чапкис, а стыдно мне!

Чапкіс ледве говорить. Невже в Україні нема кого взяти в журі? Йому 90 років як не як. Він хотів сказати "вродливий", а, заплітаючи язиком, видав "уродливий".

К сожалению, первые сезоны "Танцев со звездами" мало внимания уделяли судьям, которые часто просто ставили оценки, не говоря уже об участии на паркете. Но в сети есть видео с мастер-классами Григория Николаевича. Можем сказать одно: задору и жизненной энергии этого великого человека остается только завидовать.

А вот так выглядел Григорий Чапкис, когда в 2006 году судил пасадобль Русланы Писанки. Кажется, с той поры не особо что-либо изменилось.

Григорий Чапкис в 2006 году (скрин видео)

В 2008 Чапкис отжигал на конгрессе иммунологов, показывая мастер-класс

Григорий Чапкис дает мастер-класс, 2008 год (видео: YouTube)

А в 2013-м Григорий Чапкис рассказывал о танго и показывал мастер-класс журналистам.

Григорий Чапкис танцует танго, 2013 год (видео: YouTube/ТСН)

Отметим, ученые недавно доказали, что старость - это лишь иллюзия, которую нам навязывает социум.

Ранее мы писали, что Григорий Чапкис закрутил роман с женщиной, которая младше его на полвека.