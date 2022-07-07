Грибы можно замораживать? Эти способы помогут вам их хранить почти целый год

Замораживать можно многие продукты - овощи, мясо, фрукты и ягоды, рыба, морепродукты. А вот можно ли заморозить грибы и как это сделать правильно?
Как нужно хранить грибы и какие виды можно заморозить на зиму - читайте в нашем материале ниже.
Действительно, грибы заморозить можно. И для этого подходят большинство грибов. Лучше всего заморозке поддаются крепкие молодые белые грибы, подосиновики, подберезовики, шампиньоны, опята и лисички.
Немного хуже вкус после заморозки может быть у вешенок, волнушек, маслят, рыжиков и сыроежек.
Для заморозки подойдут лесные грибы, которые вы собрали глубоко в лесу и на опушках. А вот грибы, которые были собраны ближе к цивилизации, к заморозке не годятся.
Заморозкой нужно заняться сразу после сбора, максимум - через сутки. Если грибы простояли более суток, то лучше их сразу приготовить. Не стоит под заморозку пускать старые, треснувшие или подозрительные грибы.
Грибы нужно почистить ножом или грубой щеткой, убрать весь мусор и листики. Срезать нижнюю, загрязненную часть гриба или даже часть ножки.
Перед заморозкой грибы замачивать в воде нельзя, можно только сполоснуть холодной водой, чтобы убрать остатки грязи. После этого нужно грибы просушить на бумажном полотенце.
Крупные грибы стоит порезать кусочками, а мелкие можно отсортировать и заморозить целиком. Если вы планируете в будущем делать фаршированные грибы, то заморозьте только шляпки.
Для заморозки грибов отлично подойдут специальные контейнеры или пакеты. Можно заморозить также уже обжаренные грибы.
Специалисты рекомендуют опята перед заморозкой отварить. А потом хорошо отжать, чтобы они не стали водянистыми.
Перед готовкой размораживать грибы не нужно - так они потеряют влагу и вкус.
1. Подготовленные и просушенные грибы нарежьте кусками и разложите на ровную поверхность - противень, дощечка, поднос в один слой. Поставьте в морозилку на несколько часов. Когда грибы подмерзли, соберите их в пакет для заморозки или контейнер.
Этот способ хорош для лисичек, маслят, подберезовиков, опят, подосиновиков или шампиньонов (собранных, а не купленных)
2. Нарежьте грибы. Опустите в кипящую воду на 5-10 минут. Откиньте на дуршлаг, дайте стечь жидкости. Когда они остынут - разложите по порционным пакетам и отправляйте в морозилку.
Бульон от опять можно вылить, а от белых грибов и подосиновиков можно использовать для супа.
3. Грибы нарежьте кусочками или пластинами. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте до румяной корочки. Соль и специи добавлять не нужно. Обжаривать нужно 20-30 минут.
Потом дайте грибам остыть и разложите в порционные пакеты или контейнеры. Такие грибы можно использовать сразу - добавить к картофелю или в первое блюдо.
4. Грибы выкладывайте на сухой противень, без масла. Запекайте до готовности. Потом сложите в пакеты для заморозки и отправляйте в морозилку.
При температуре не выше +5 градусов грибы могут храниться от 2 до 5 суток. А в морозилке с температурой -18 градусов - от полугода до года. Повторно грибы замораживать нельзя!
Самые важные условия заморозки грибов: они должны быть съедобные, полностью очищенные от мусора и без влаги.
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