Грибы можно замораживать? Эти способы помогут вам их хранить почти целый год

Можно ли грибы заморозить?

Действительно, грибы заморозить можно. И для этого подходят большинство грибов. Лучше всего заморозке поддаются крепкие молодые белые грибы, подосиновики, подберезовики, шампиньоны, опята и лисички.

Немного хуже вкус после заморозки может быть у вешенок, волнушек, маслят, рыжиков и сыроежек.

Для заморозки подойдут лесные грибы, которые вы собрали глубоко в лесу и на опушках. А вот грибы, которые были собраны ближе к цивилизации, к заморозке не годятся.

Заморозкой нужно заняться сразу после сбора, максимум - через сутки. Если грибы простояли более суток, то лучше их сразу приготовить. Не стоит под заморозку пускать старые, треснувшие или подозрительные грибы.

Как подготовить грибы к заморозке

Грибы нужно почистить ножом или грубой щеткой, убрать весь мусор и листики. Срезать нижнюю, загрязненную часть гриба или даже часть ножки.

Перед заморозкой грибы замачивать в воде нельзя, можно только сполоснуть холодной водой, чтобы убрать остатки грязи. После этого нужно грибы просушить на бумажном полотенце.

Крупные грибы стоит порезать кусочками, а мелкие можно отсортировать и заморозить целиком. Если вы планируете в будущем делать фаршированные грибы, то заморозьте только шляпки.

Для заморозки грибов отлично подойдут специальные контейнеры или пакеты. Можно заморозить также уже обжаренные грибы.

Специалисты рекомендуют опята перед заморозкой отварить. А потом хорошо отжать, чтобы они не стали водянистыми.

Перед готовкой размораживать грибы не нужно - так они потеряют влагу и вкус.

Варианты заморозки грибов

1. Подготовленные и просушенные грибы нарежьте кусками и разложите на ровную поверхность - противень, дощечка, поднос в один слой. Поставьте в морозилку на несколько часов. Когда грибы подмерзли, соберите их в пакет для заморозки или контейнер.

Этот способ хорош для лисичек, маслят, подберезовиков, опят, подосиновиков или шампиньонов (собранных, а не купленных)

2. Нарежьте грибы. Опустите в кипящую воду на 5-10 минут. Откиньте на дуршлаг, дайте стечь жидкости. Когда они остынут - разложите по порционным пакетам и отправляйте в морозилку.

Бульон от опять можно вылить, а от белых грибов и подосиновиков можно использовать для супа.

3. Грибы нарежьте кусочками или пластинами. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте до румяной корочки. Соль и специи добавлять не нужно. Обжаривать нужно 20-30 минут.

Потом дайте грибам остыть и разложите в порционные пакеты или контейнеры. Такие грибы можно использовать сразу - добавить к картофелю или в первое блюдо.

4. Грибы выкладывайте на сухой противень, без масла. Запекайте до готовности. Потом сложите в пакеты для заморозки и отправляйте в морозилку.

Сколько могут грибы храниться в морозилке?

При температуре не выше +5 градусов грибы могут храниться от 2 до 5 суток. А в морозилке с температурой -18 градусов - от полугода до года. Повторно грибы замораживать нельзя!

Самые важные условия заморозки грибов: они должны быть съедобные, полностью очищенные от мусора и без влаги.