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Грибников предупредили об опасности, которая может стоить здоровья или даже жизни (фото)

Гриб Агроцибе ранний (facebook.com/groups/hrybni.nayidky)
Автор: Татьяна Самарук

Украинских грибников предупредили об распространенном мифе, что грибы поедены животными съедобны. Однако, это не так и такая ошибка может стоить здоровье или даже жизнь.

В частности, съедобный гриб Агроцибе ранний почти невозможно найти невредимыми насекомыми, сообщил в Facebook-сообществе "Грибы Украины" Евгений Руденко.

Что известно о грибе

В частности, чаще всего эти грибы повреждают жуки-стафилины. Причем повреждения жуками настолько характерны, что их можно отнести к видовым признакам гриба.

"Обычно они прогрызают шапку снизу, делая отверстие в гименофори, часто не потребляя его поэтому он свисает возле проема в виде лохмоття, и вгрызаются в мякоть шляпки, делая в нем целые камеры до самой кутикулы. При этом при осмотре шляпки сверху заметны "прозрачные" глазки. Однако, нередко они прогрызают шляпку насквозь", - написал Руденко.

Также сейчас могут быть и другие виды похожие на эти.

Кроме того, важно знать, что определять съедобность грибов нужно исключительно по точной идентификации вида и по его видовым признакам. То есть следует учитывать, что съедобный гриб могут повредить ядовитые насекомые.

Добавим, что гриб Агроцибе ранний пригоден к употреблению. К тому же опытные грибники-гурманы едят его свежим, то есть без предварительного отваривания.

Гриб Агроцибе ранний (facebook.com/groups/hrybni.nayidky)

Ранее мы сообщали, куда сейчас ехать грибникам на "тихую охоту".

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