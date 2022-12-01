Гриби, горіхи та сир: Клопотенко дав простий рецепт смакоти, яка швидко готується

Як приготувати гриби з сиром і горіхами

"Тому пропоную вам приготувати гриби з сиром та горіхами. Три продукти, три прості дії, 20 хвилин очікування, поки грибочки запікаються. І ви отримаєте неймовірний смак, який захочеться відтворювати знову", - описав рецепт кулінар.

Вам знадобляться

Печериці 10-12 штук

Волоські горіхи 50-70 грамів

Пачка сиру (200 г)

Покроковий рецепт приготування

Помийте гриби та протріть їх рушником. Далі потрібно відокремити від них ніжки. Подрібніть ці ніжки, додайте 50-70 г подрібнених волоських горіхів та посмажте їх разом на сковороді.

Одну пачку сиру натріть на дрібній тертці та змішайте з горіхами та грибами. Начиніть шапочки грибів начинкою і випікайте на листі, застеленому пергаментом, 20-25 хвилин при температурі 180 градусів. Смачного!