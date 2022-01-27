Грейпфрут можно есть только раз в неделю: диетолог объяснила почему

Все дело в том, что активные вещества фрукта подавляют действие ферментов, необходимых для детоксикации многих веществ в организме, сообщила специалист.

"Я бы рекомендовала употреблять грейпфрут не чаще раза в неделю. Полностью исключить фрукт из рациона необходимо при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта и при повышенной чувствительности к салицилатам", - сказала эксперт по питанию.

Зеленцова добавила, что из-за возможного развития повышенной кожной чувствительности к солнцу, следует соблюдать особую осторожность в жаркое время года.

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