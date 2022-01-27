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Грейпфрут можно есть только раз в неделю: диетолог объяснила почему

Автор: Людмила Жукова

Грейпфрут относится к очень полезным цитрусовым, но есть его нужно с осторожностью не более одного раза в неделю.

Об этом диетолог Светлана Зеленцова рассказала РИА Новости.

Все дело в том, что активные вещества фрукта подавляют действие ферментов, необходимых для детоксикации многих веществ в организме, сообщила специалист.

"Я бы рекомендовала употреблять грейпфрут не чаще раза в неделю. Полностью исключить фрукт из рациона необходимо при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта и при повышенной чувствительности к салицилатам", - сказала эксперт по питанию.

Зеленцова добавила, что из-за возможного развития повышенной кожной чувствительности к солнцу, следует соблюдать особую осторожность в жаркое время года.

Для справки

Согласно Национальной базе данных питательных веществ (National Nutrient Database - USDA), США, половина грейпфрута в день может обеспечить суточную норму витамина С на 64%, витамина А — на 28%, кальция и магния — на 2%. Также плод содержит витамины Е, В1, В2, В3, В5, В9, а также калий, фосфор, марганец, цинк и медь.

Напомним, что врачи назвали три простых продукта для повышения иммунитета зимой.

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