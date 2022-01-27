RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Грейпфрут можна їсти тільки раз на тиждень: дієтолог пояснила чому

Автор: Людмила Жукова

Грейпфрут відноситься до дуже корисних цитрусових, але їсти його потрібно з обережністю не більше одного разу на тиждень.

Про це дієтолог Світлана Зеленцова розповіла РІА Новости.

Вся справа в тому, що активні речовини фрукта пригнічують дію ферментів, необхідних для детоксикації багатьох речовин в організмі, повідомила фахівець.

"Я б рекомендувала вживати грейпфрут не частіше разу на тиждень. Повністю виключити фрукт з раціону необхідно при гострих захворюваннях шлунково-кишкового тракту і при підвищеній чутливості до саліцилатів", - сказала експерт з харчування.

Зеленцова додала, що через можливий розвиток підвищеної шкірної чутливості до сонця, слід дотримуватися особливої обережності в жарку пору року.

Для довідки

Згідно з Національною базою даних поживних речовин (National Nutrient Database-USDA), США, половина грейпфрута в день може забезпечити добову норму вітаміну С на 64%, вітаміну А — на 28%, кальцію і магнію — на 2%. Також плід містить вітаміни Е, В1, В2, В3, В5, В9, а також калій, фосфор, марганець, цинк і мідь.

Нагадаємо, що лікарі назвали три простих продукти для підвищення імунітету взимку.

Читайте РБК-Україна в Google News
фрукты