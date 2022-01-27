Грейпфрут можна їсти тільки раз на тиждень: дієтолог пояснила чому

Грейпфрут відноситься до дуже корисних цитрусових, але їсти його потрібно з обережністю не більше одного разу на тиждень.
Про це дієтолог Світлана Зеленцова розповіла РІА Новости.
Вся справа в тому, що активні речовини фрукта пригнічують дію ферментів, необхідних для детоксикації багатьох речовин в організмі, повідомила фахівець.
"Я б рекомендувала вживати грейпфрут не частіше разу на тиждень. Повністю виключити фрукт з раціону необхідно при гострих захворюваннях шлунково-кишкового тракту і при підвищеній чутливості до саліцилатів", - сказала експерт з харчування.
Зеленцова додала, що через можливий розвиток підвищеної шкірної чутливості до сонця, слід дотримуватися особливої обережності в жарку пору року.
Згідно з Національною базою даних поживних речовин (National Nutrient Database-USDA), США, половина грейпфрута в день може забезпечити добову норму вітаміну С на 64%, вітаміну А — на 28%, кальцію і магнію — на 2%. Також плід містить вітаміни Е, В1, В2, В3, В5, В9, а також калій, фосфор, марганець, цинк і мідь.