У Греції знайшли старовинний винний магазин, покинутий за загадкових обставин

Виявлений археологами винний магазин римської епохи був зруйнований якимись раптовими подіями, оскільки власники залишали його поспіхом.

Скотт Галлімор, археолог з Університету Вілфріда Лор'є в Канаді, і Мартін Веллс, учений-класик з Остін-коледжу, представили свої результати на щорічних зборах Археологічного інституту Америки в Чикаго на початку цього місяця.

Усередині винного магазину дослідники виявили мармурові стільниці, розбиту кераміку та близько 60 бронзових монет. Багато монет було викарбувано під час правління Констанція II, яке тривало з 337 по 361 рік нашої ери.

"Всі монети були знайдені на підлозі магазину і розкидані по всьому простору. Схоже, що вони були разом у якомусь керамічному посуді або в мішку. Коли магазин був зруйнований, то вони висипалися на підлогу", - розповів Галлімор.

Експерти не можуть сказати, яка загадкова подія змусила власників магазину залишити будинок. Але вважають, що причиною обвалення конструкції міг бути землетрус чи небезпечні погодні умови.

Археологи виявили 1600-річну винну крамницю, зруйновану загадковою катастрофою/Фото: Scott Gallimore

На думку дослідників, а в магазині продавали не тільки вино, а ще й інші продукти, наприклад, оливкову олію. Це місце було частиною будівельного комплексу, що включав приміщення з печами та інструментами для пресування винограду та оливок. Найбільший комплекс також був покинутий і покинутий.

"Вино відігравало життєво важливу роль у давньоримській культурі серед представників вищого та нижчого класу, хоча воно було особливо величезним джерелом багатства для римської еліти. Вони володіли величезними ділянками землі, призначеними для виноградарства та виноробства, і продавали їх по всьому Середземномор'ю. Але водночас час вино пронизує всю культуру та суспільство - воно використовується у релігії, медицині, у повсякденному житті. Це був основний напій, коли воду пити було небезпечно", - пояснив археолог Емілін Додд.

Археологи виявили 1600-річну винну крамницю, зруйновану загадковою катастрофою/Фото: Scott Gallimore