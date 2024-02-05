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В Греции нашли древний винный магазин, покинутый при загадочных обстоятельствах

Археологи нашли древний винный магазин в Греции (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Греции археологи обнаружили древний винный магазин, который хозяева покинули при загадочных обстоятельствах. Он находился в большом сооружении на территории города Сикион, которая сейчас относится к современной южной Греции. Зданию более 1600 лет.

Детали об этом магазине рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Smithsonian magazine.

Обнаруженный археологами винный магазин римской эпохи был разрушен какими-то внезапными событиями, так как владельцы покидали его в спешке.

Скотт Галлимор, археолог из Университета Уилфрида Лорье в Канаде, и Мартин Уэллс, ученый-классик из Остин-колледжа, представили свои результаты на ежегодном собрании Археологического института Америки в Чикаго в начале этого месяца.

 Внутри винного магазина исследователи обнаружили мраморные столешницы, разбитую керамику и около 60 бронзовых монет. Многие монеты были отчеканены во время  правления Констанция II, которое длилось с 337 по 361 год нашей эры.

"Все монеты были найдены на полу магазина и разбросаны по всему пространству. Похоже, что они были вместе в каком-то керамическом сосуде или в мешке. Когда магазин был разрушен, то они высыпались на пол", - рассказал Галлимор.

Эксперты не могут сказать, какое загадочное событие заставило владельцев магазина покинуть здание. Но полагают, что причиной обрушения конструкции могло быть землетрясение или опасные погодные условия.

Археологи обнаружили 1600-летний винный магазин, разрушенный загадочной катастрофой/Фото: Scott Gallimore

По мнению исследователей, а магазине продавали не только вино, а еще и другие продукты, например, оливковое масло. Это место было частью строительного комплекса, включавшего в себя помещение с печами и инструментами для прессования винограда и оливок. Более крупный комплекс также был покинут и заброшен.

"Вино играло жизненно важную роль в древнеримской культуре среди представителей высшего и низшего класса, хотя оно было особенно огромным источником богатства для римской элиты. Они владели огромными участками земли, предназначенными для виноградарства и виноделия, и продавали их по всему Средиземноморью. Но в то же время вино пронизывает всю культуру и общество - оно используется в религии, медицине, в повседневной жизни. Это был основной напиток, когда воду пить было небезопасно", - объяснил археолог Эмилин Додд.

Археологи обнаружили 1600-летний винный магазин, разрушенный загадочной катастрофой/Фото: Scott Gallimore

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