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Ґрета Тунберг отримала особливий подарунок від Укрзалізниці: такої речі в неї точно не було

Ґрета Тунберг на вокзалі в Києві (фото: Укрзалізниця)
Автор: Світлана Мащенко

Найвідоміша екоактивістка Ґрета Тунберг завітала до України 29 червня, зустрілася з президентом Володимиром Зеленським, та ще й побувала в поїзді Укрзалізниці.

І це не проста подорож, адже 20-річна Ґрета вважає залізничний транспорт дуже екологічним способом перевезень.

В Telegram-каналі УЗ показали, який подарунок зробили активістці.

Що робила Ґрета на Київському вокзалі

В УЗ зазначили, що Ґрета Тунберг - особлива пасажирка для Укрзалізниці, адже давно і послідовно пропагує поїзди як ековідповідальну альтернативу іншому транспорту. ⠀

"Ми знайшли як віддячити: на Ґреті сьогодні апсайклінгова (перероблена. - Ред.) кепка з укрзалізничної білизни, а ще познайомили її з блокнотами від No Waste Ukraine та українського стартапу ReLeaf з переробленого опалого листя, пластикових кришечок та макулатурного картону", - говориться в повідомленні.

Крім того Міжнародна робоча група щодо екологічних наслідків війни після зустрічі з президентом побувала й у новому дитячому просторі київського вокзалу та лишила українським дітям декілька приємних сюрпризів.

Ґрета Тунберг в Києві (фото: Укрзалізниця)

Для довідки

Ґрета Тунберг - шведська екологічна активістка, що виступає за протидію глобальному потеплінню та зміні клімату.

Тунберг ще будучи 15-річним підлітком привернула увагу завдяки своїй прямій манері висловлювання на публіці та критиці світових політиків за недостатню увагу боротьбі із кліматичною кризою.

У серпні 2018-го Тунберг стала відомою тим, що розпочала перший шкільний страйк заради клімату під будівлею парламенту Швеції.

У вересні 2019 року Тунберг виступила на Саміті ООН з питань клімату й привернула широку світову увагу своїм виступом. А також завдяки тому факту, що вона прибула до США зі Швеції на вітрильній яхті замість авіаперельоту з екологічних міркувань.

Промова Тунберг та зокрема вигук "Як ви смієте?!" широко цитувалися у ЗМІ.

Раніше ми писали, що екоактивістка Ґрета Тунберг нарешті висловилася про підрив Каховської ГЕС і роботу ООН.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський зустрівся з екоактивісткою Ґретою Тунберг, віце-президентом Європейського парламенту Гайді Гаутала та іншими екоактивістами.

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УкрзалізницяҐрета Тунберг