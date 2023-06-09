Екоактивістка Ґрета Тунберг нарешті висловилася про підрив Каховської ГЕС і роботу ООН

Світова екоактивістка Ґрета Тунберг висловила свою позицію про підрив Каховської ГЕС на третій день після трагедії. Зазначимо, що перед цим Володимир Зеленський провів із Ґретою розмову.

Думками вона поділилася на своїй сторінці в Twitter .

Діячка зробила репост відео зі зруйнованої ГЕС і закликала до покарання Росії за всі її злочини.

"Цей екоцид як продовження неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну є ще одним звірством, від чого бракує слів, щоб їх описати. Наші погляди знову звернені до Росії, яка має відповісти за свої злочини", - написала Тунберг.

Як ми зазначили вище, перед публікацією допису активістка розмовляла з Володимиром Зеленським. У розмові вона поцікавилася в президента, що можна зробити для допомоги Україні та яким чином посилити тиск на відповідні міжнародні організації.

This ecocide as a continuation of Russias unprovoked full-scale invasion of Ukraine is yet another atrocity which leaves the world lost for words. Our eyes are once again on Russia who must be held accountable for their crimes. https://t.co/GDWrJnMkmb — Greta Thunberg (@GretaThunberg) June 8, 2023

Довідка

Ґрета Тунберг - шведська екологічна активістка, що виступає за протидію глобальному потеплінню та зміні клімату. Тунберг привернула увагу завдяки своїй прямій манері висловлювання на публіці та критиці світових політиків за недостатню увагу боротьбі із кліматичною кризою.

Цікаво, що президенти США (на той момент - Дональд Трамп), Австралії та Росії критикували її діяльність.

У серпні 2018 Тунберг стала відомою тим, що розпочала перший шкільний страйк заради клімату під будівлею парламенту Швеції.

У вересні 2019 рокуТунберг виступила на Саміті ООН з питань клімату й привернула широку світову увагу своїм виступом; зокрема, завдяки тому факту, що вона прибула до США зі Швеції на вітрильній яхті замість авіаперельоту з екологічних міркувань.

Промова Тунберг та зокрема вигук "як ви смієте" широко цитувалися у ЗМІ.