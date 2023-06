Екоактивістка Ґрета Тунберг нарешті висловилася про підрив Каховської ГЕС і роботу ООН

Діячка зробила репост відео зі зруйнованої ГЕС і закликала до покарання Росії за всі її злочини.

"Цей екоцид як продовження неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну є ще одним звірством, від чого бракує слів, щоб їх описати. Наші погляди знову звернені до Росії, яка має відповісти за свої злочини", - написала Тунберг.

Як ми зазначили вище, перед публікацією допису активістка розмовляла з Володимиром Зеленським. У розмові вона поцікавилася в президента, що можна зробити для допомоги Україні та яким чином посилити тиск на відповідні міжнародні організації.

This ecocide as a continuation of Russias unprovoked full-scale invasion of Ukraine is yet another atrocity which leaves the world lost for words. Our eyes are once again on Russia who must be held accountable for their crimes. https://t.co/GDWrJnMkmb