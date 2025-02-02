Україна вже не третя: букмекери оновили прогнози щодо переможця "Євробачення-2025"

Букмекери продовжують оновлювати свої прогнози щодо головного пісенного конкурсу Європи – «Євробачення-2025». Якщо раніше Україна впевнено трималася у трійці фаворитів, то тепер ситуація змінилася.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на портал Eurovision World .

Лідером букмекерських рейтингів наразі є представниця Ізраїлю - Юваль Рафаель. Співачка активно готується до конкурсу, а її особиста історія привертає значну увагу, адже вона чудом врятувалася під час нападу ХАМАС.

А ось Україна, яка донедавна займала третю позицію, тепер опустилася на п’яте місце.

Наразі прогноз букмекерів щодо топ-5 фаворитів виглядає так:

Ізраїль - 10%

Бельгія - 10%

Швеція - 10%

Італія - 5%

Україна - 4% Скріншот

Хто лідирує в українському Нацвідборі

Хоча офіційне голосування ще попереду, перші прогнози вже окреслюють головних фаворитів. За результатами опитування, у якому взяли участь понад 6 тисяч людей, лідирує Маша Кондратенко - вона отримала 37% голосів і має високі шанси представити Україну на "Євробаченні-2025".

Другу позицію займає гурт Ziferblat із піснею "Bird of Pray" - букмекери оцінюють їхні шанси на перемогу в 20%. На третьому місці наразі Khayat, за якого проголосували 13% опитаних.

Найменшу підтримку отримали Влад Шериф та Future Culture - вони опинилися в нижній частині рейтингу попереднього голосування.

Коли відбудеться фінал Нацвідбору на "Євробачення-2025"

Трансляція національного відбору розпочнеться з передшоу о 18:30. Його ведучою буде Анна Тульєва, ведуча відеоблогу "Євробачення Україна". Окрім того, вона приєднається до команди ведучих бекстейджу, які цього року працюватимуть у зірковому грінрумі.