Україна вже не третя: букмекери оновили прогнози щодо переможця "Євробачення-2025"
Букмекери продовжують оновлювати свої прогнози щодо головного пісенного конкурсу Європи – «Євробачення-2025». Якщо раніше Україна впевнено трималася у трійці фаворитів, то тепер ситуація змінилася.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на портал Eurovision World.
Лідером букмекерських рейтингів наразі є представниця Ізраїлю - Юваль Рафаель. Співачка активно готується до конкурсу, а її особиста історія привертає значну увагу, адже вона чудом врятувалася під час нападу ХАМАС.
А ось Україна, яка донедавна займала третю позицію, тепер опустилася на п’яте місце.
Наразі прогноз букмекерів щодо топ-5 фаворитів виглядає так:
- Ізраїль - 10%
- Бельгія - 10%
- Швеція - 10%
- Італія - 5%
- Україна - 4%Скріншот
Хто лідирує в українському Нацвідборі
Хоча офіційне голосування ще попереду, перші прогнози вже окреслюють головних фаворитів. За результатами опитування, у якому взяли участь понад 6 тисяч людей, лідирує Маша Кондратенко - вона отримала 37% голосів і має високі шанси представити Україну на "Євробаченні-2025".
Другу позицію займає гурт Ziferblat із піснею "Bird of Pray" - букмекери оцінюють їхні шанси на перемогу в 20%. На третьому місці наразі Khayat, за якого проголосували 13% опитаних.
Найменшу підтримку отримали Влад Шериф та Future Culture - вони опинилися в нижній частині рейтингу попереднього голосування.
Коли відбудеться фінал Нацвідбору на "Євробачення-2025"
Трансляція національного відбору розпочнеться з передшоу о 18:30. Його ведучою буде Анна Тульєва, ведуча відеоблогу "Євробачення Україна". Окрім того, вона приєднається до команди ведучих бекстейджу, які цього року працюватимуть у зірковому грінрумі.