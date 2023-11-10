Греммі 2024: всі претенденти на музичну премію
Майлі Сайрус і Doja Cat (фото: колаж РБК-Україна)
Американська академія звукозапису оголосила номінантів престижної музичної премії Греммі 2024, яка пройде 4 лютого.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт премії розповідає, хто потрапив до цього списку.
Повний список номінантів на Греммі 2024
Найкращий сольний поп-перфоманс
- Flowers - Майлі Сайрус
- Paint the town red - Doja Cat
- What was I made for? (з фільму "Барбі") - Біллі Айліш
- Vampire - Olivia Rodrigo
- Anti-hero - Тейлор Свіфт
Найкращий поп-дует або виступ гурту
- Thousand miles - Miley Cyrus featuring Brandi Carlile
- Candy Necklace - Lana Del Rey featuring Jon Batiste
- Never Left So Alone - Labrinth featuring Billie Eilish
- Karma - Taylor Swift за участю Ice Spice
- Ghost In The Machine - SZA featuring Phoebe Bridgers
Найкращий танцювальний поп-запис
- Baby Don't Hurt Me - David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray
- Miracle - Calvin Harris featuring Ellie Goulding
- Padam Padam - Kylie Minogue
- One In A Million - Bebe Rexha & David Guetta
- Rush - Troye Sivan
Пісня року
- A&W - Лана Дель Рей
- Антигерой - Тейлор Свіфт
- Butterfly - Jon Batiste
- Dance The Night (з фільму "Барбі") - Dua Lipa
- Kill Bill - SZA
- Vampire - Olivia Rodrigo
- What Was I Made For (з фільму "Барбі") - Billie Eilish
Найкращий новий артист
- Gracie Abrams
- Fred Again (з фільму "Барбі") - Fred Again.
- Ice Spice
- Jelly Roll
- Coco Jones
- Ной Кахан
- Вікторія Моне
- The War and Treaty
Найкраща пісня для візуальних медіа
- Barbie World (з фільму "Барбі") - Nicki Minaj & Ice Spice featuring Aqua
- Dance The Night (з фільму "Барбі") - Dua Lipa
- I'm Just Ken (з фільму "Барбі") - Ryan Gosling
- Lift Me Up (з фільму "Оппенгеймер") - Rihanna
- What Was I Made For (з фільму "Барбі") - Billie Eilish
Альбом року
- "World Music Radio" - Jon Batiste
- "The record" - boygenius
- "Endless Summer Vacation" - Майлі Сайрус
- "Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd" - Lana Del Rey
- "The Age Of Pleasure" - Janelle Monáe
- "Guts" - Olivia Rodrigo
- "Midnights" - Тейлор Свіфт
- "SOS" - SZA
Найкращий R&B виступ
- Summer Too Hot - Chris Brown
- Back To Love - Robert Glasper featuring Sir & Alex Isley
- ICU - Coco Jones
- How Does It Make You Feel - Victoria Monét
- Kill Bill - SZA
Найкращий R&B альбом
- "Girls Night Out" - Babyface
- "What I Didn't Tell You (Deluxe)" - Coco Jones
- "Special Occasion" - Emily King
- "Jaguar II" - Victoria Monét
- "Clear 2: Soft Life EP" - Summer Walker
Найкраща реп-пісня
- Sittin' On Top Of The World - Burna Boy featuring 21 Savage
- Attention - Doja Cat
- Spin Bout U - Drake & 21 Savage
- All My Life - Lil Durk featuring J. Cole
- LOW - SZA
Також дізнайтесь імена переможців музичної премії MTV EMA 2023.
Також ми називали претендентів на звання найкращих артистів року за версією MEGOGO MUSIC AWARDS.