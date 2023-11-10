ua en ru
Пт, 10 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Греммі 2024: всі претенденти на музичну премію

П'ятниця 10 листопада 2023 22:22
UA EN RU
Греммі 2024: всі претенденти на музичну премію Майлі Сайрус і Doja Cat (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Американська академія звукозапису оголосила номінантів престижної музичної премії Греммі 2024, яка пройде 4 лютого.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт премії розповідає, хто потрапив до цього списку.

Повний список номінантів на Греммі 2024

Найкращий сольний поп-перфоманс

  • Flowers - Майлі Сайрус
  • Paint the town red - Doja Cat
  • What was I made for? (з фільму "Барбі") - Біллі Айліш

  • Vampire - Olivia Rodrigo
  • Anti-hero - Тейлор Свіфт

Найкращий поп-дует або виступ гурту

  • Thousand miles - Miley Cyrus featuring Brandi Carlile
  • Candy Necklace - Lana Del Rey featuring Jon Batiste
  • Never Left So Alone - Labrinth featuring Billie Eilish
  • Karma - Taylor Swift за участю Ice Spice

  • Ghost In The Machine - SZA featuring Phoebe Bridgers

Найкращий танцювальний поп-запис

  • Baby Don't Hurt Me - David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray
  • Miracle - Calvin Harris featuring Ellie Goulding
  • Padam Padam - Kylie Minogue
  • One In A Million - Bebe Rexha & David Guetta

  • Rush - Troye Sivan

Пісня року

  • A&W - Лана Дель Рей
  • Антигерой - Тейлор Свіфт
  • Butterfly - Jon Batiste

  • Dance The Night (з фільму "Барбі") - Dua Lipa
  • Kill Bill - SZA
  • Vampire - Olivia Rodrigo
  • What Was I Made For (з фільму "Барбі") - Billie Eilish

Найкращий новий артист

  • Gracie Abrams
  • Fred Again (з фільму "Барбі") - Fred Again.
  • Ice Spice
  • Jelly Roll

  • Coco Jones
  • Ной Кахан
  • Вікторія Моне
  • The War and Treaty

Найкраща пісня для візуальних медіа

  • Barbie World (з фільму "Барбі") - Nicki Minaj & Ice Spice featuring Aqua
  • Dance The Night (з фільму "Барбі") - Dua Lipa
  • I'm Just Ken (з фільму "Барбі") - Ryan Gosling
  • Lift Me Up (з фільму "Оппенгеймер") - Rihanna

  • What Was I Made For (з фільму "Барбі") - Billie Eilish

Альбом року

  • "World Music Radio" - Jon Batiste
  • "The record" - boygenius
  • "Endless Summer Vacation" - Майлі Сайрус
  • "Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd" - Lana Del Rey

  • "The Age Of Pleasure" - Janelle Monáe
  • "Guts" - Olivia Rodrigo
  • "Midnights" - Тейлор Свіфт
  • "SOS" - SZA

Найкращий R&B виступ

  • Summer Too Hot - Chris Brown
  • Back To Love - Robert Glasper featuring Sir & Alex Isley
  • ICU - Coco Jones

  • How Does It Make You Feel - Victoria Monét
  • Kill Bill - SZA

Найкращий R&B альбом

  • "Girls Night Out" - Babyface
  • "What I Didn't Tell You (Deluxe)" - Coco Jones
  • "Special Occasion" - Emily King
  • "Jaguar II" - Victoria Monét
  • "Clear 2: Soft Life EP" - Summer Walker

Найкраща реп-пісня

  • Sittin' On Top Of The World - Burna Boy featuring 21 Savage
  • Attention - Doja Cat
  • Spin Bout U - Drake & 21 Savage

  • All My Life - Lil Durk featuring J. Cole
  • LOW - SZA

Також дізнайтесь імена переможців музичної премії MTV EMA 2023.

Також ми називали претендентів на звання найкращих артистів року за версією MEGOGO MUSIC AWARDS.

Читайте РБК-Україна в Google News
звезды шоу-бизнеса