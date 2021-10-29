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Под Львовом на территории храма мужчина провел загадочные ритуалы: видео испугало сеть

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Львовская область, Пятница 29 октября 2021 14:43
Под Львовом на территории храма мужчина провел загадочные ритуалы: видео испугало сеть Под Львовом мужчина на территории церкви провел ритуал (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В поселке Брюховичи Львовской области, неизвестный мужчина посреди ночи пробрался на территорию церкви Рождества пресвятой Богородицы и провел там неизвестные ритуалы.

Видео с камер видеонаблюдения опубликовали на странице храма в Facebook.

Так, инцидент произошел 28 октября в 05:00 утра.

На видео видно, что неизвестный мужчина попал на территорию церкви и разрисовал белой краской кресты, поломал часть забора и разлил неизвестную жидкость.

Как рассказали прихожане храма, вандалу на вид 40-50 лет. В частности, сейчас община разыскивает мужчину, который совершил загадочные ритуалы на территории церкви.

В комментариях пользователи поражены от поступка мужчины.

  • Просто ужас. Ничего святого у человека нет;
  • Молитва господня сильнее! Все к нему пойдет! Ужас!;
  • Человек вы что? Ту тьму надо найти и сжечь прилюдно, как это делали в старее времена;
  • Боже, что творят и не боятся ни греха. На Божьем храма уже вандализм;
  • Что творится!

Ранее мы сообщали, что под Винницей православные верующие не поделили церковь.

Также мы писали, что Кузин назвал церковь одной из причин низкой вакцинации от COVID.

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