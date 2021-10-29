Под Львовом на территории храма мужчина провел загадочные ритуалы: видео испугало сеть

Под Львовом мужчина на территории церкви провел ритуал (коллаж РБК-Украина)

В поселке Брюховичи Львовской области, неизвестный мужчина посреди ночи пробрался на территорию церкви Рождества пресвятой Богородицы и провел там неизвестные ритуалы.

Видео с камер видеонаблюдения опубликовали на странице храма в Facebook.