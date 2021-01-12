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Гречневая каша может подорвать здоровье: кому нельзя ее есть

Автор: Светлана Мащенко

Гречневую кашу часто называют суперфудом, способным на длительное время утолить голод благодаря содержанию сложных углеводов. Блюдо пользуется у украинцев большим спросом, но диетологи предостерегают - эта каша может нести здоровью вред.

Так, при частом употреблении гречки могут возникнуть проблемы. Особенно с осторожностью следует отнестись к блюду женщинам в возрасте за 40-50 лет, пишет today.ua.

Диетологи советуют помнить об умеренности. Ведь если не злоупотреблять продуктом, он является очень полезным.

Каша из гречневой крупы содержит большое количество незаменимых для организма аминокислот. А сложные углеводы помогают насыщению и правильной работе желудочно-кишечного тракта.

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Благодаря содержанию флавоноидов, кверцетина и рутина, гречневая каша помогает укреплению стенок сосудов и является естественным лекарством для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кроме того полезные вещества, содержащиеся в каше способствуют повышению уровня гемоглобина в крови и снижению кровяного давления.

А вот при частом употреблении гречки могут возникнуть проблемы со здоровьем. Оказывается, она может препятствовать усвоению кальция организмом. Если вы едите гречку каждый день, вероятны проблемы с волосами, ногтями зубами и костями.

Особенно осторожно нужно включать гречневую кашу в свой рацион женщинам, которым за 45-50 лет. Из-за того, что каша не дает полноценно усваиваться кальцию, она может спровоцировать остеопороз.

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