Гречана каша може підірвати здоров'я: кому не можна її їсти

Гречану кашу часто називають суперфудом, здатним на тривалий час втамувати голод завдяки вмісту складних вуглеводів. Страва користується в українців великим попитом, але дієтологи застерігають - ця каша може нести здоров'ю шкоду.

Так, при частому вживанні гречки можуть виникнути проблеми. Особливо з обережністю слід поставитися до страви жінкам у віці за 40-50 років, пише today.ua.

Дієтологи радять пам'ятати про помірність. Адже якщо не зловживати продуктом, він - дуже корисний.

Каша з гречаної крупи містить велику кількість незамінних для організму амінокислот. А складні вуглеводи допомагають насиченню і правильній роботі шлунково-кишкового тракту.

Завдяки вмісту флавоноїдів, кверцетину та рутину, гречана каша допомагає зміцненню стінок судин і є природним ліками для профілактики захворювань серцево-судинної системи. Крім того корисні речовини, що містяться в каші сприяють підвищенню рівня гемоглобіну в крові і зниженню кров'яного тиску.

А ось при частому вживанні гречки можуть виникнути проблеми зі здоров'ям. Виявляється, вона може перешкоджати засвоєнню кальцію організмом. Якщо ви їсте гречку кожен день, можливі проблеми з волоссям, нігтями, зубами і кістками.

Особливо обережно потрібно включати гречану кашу в свій раціон жінкам, яким за 45-50 років. Через те, що каша не дає повноцінно засвоюватися кальцію, вона може спровокувати остеопороз.

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