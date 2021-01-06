Кутья на Святвечер: кому нельзя ее есть

Врач рассказал, кому нельзя есть кутью (фото: flikr)

Рождественскую кутью называют украинским суперфудом, ведь она содержит цельные зерна пшеницы, полезные сухофрукты, мед. Однако некоторым людям следует с осторожностью лакомиться кутьей, а кое-кому и вовсе блюдо противопоказано.

Семейный врач Михаил Цюрак рассказал в Instagram про пользу и вред рождественского блюда. Медик описал ценность каждого ингредиента и его противопоказания.

Пшеница

Целые зерна пшеницы содержат большое количество витаминов группы В и клетчатки, а также растительный белок. Однако пшеница может вызвать вздутие кишечника, поэтому кутью стоит с осторожностью употреблять людям, имеющим проблемы с пищеварением. Лицам с непереносимостью глютена пшеницу стоит заменить на другую безглютеновую крупу, например, на рис.

Мак

Содержит растительные жиры и белок, которые легко усваиваются организмом. В большом количестве мак вызвать сонливость или запор.

Грецкие орехи

Источник витаминов и белка. Являются потенциальными аллергенами (как и все другие орехи) то же их стоит с осторожностью употреблять аллергикам.

Сухофрукты

Является источником калия - важного элемента, необходимого для работы сердца.

Мед

Содержит фруктозу, которая имеет более низкий гликемический индекс, чем сахар (сахароза), что следует учитывать диабетикам. Стоит добавлять в кутью только натуральный мед, так как искусственный мед может содержать нежелательные химические приложения. Также мед противопоказан детям до одного года и является потенциальным аллергеном.



"Как видим, кутья является источником полезных веществ, но все надо потреблять в меру", - добавил медик.

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