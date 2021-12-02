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Как из гречки приготовить вкусный и полезный десерт: не содержит сахара

Автор: Тетяна Самарук

Гречка - одна из самых полезных круп. Если раньше вы использовали ее только как гарнир, то теперь будете знать еще и как приготовить из гречки полезный десерт. В частности, те, кто придерживается здорового питания уже пробовали глазированные сырки с добавлением зеленой гречки.

Так, рецептом поделилась нутрициологиня Наталья Кедик в Instagram.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • Зеленая гречка - 120 г;
  • Финики - 120 г;
  • Кокосовая стружка - 30-40 г;
  • Молоко - 2-3 ст. л;
  • Лимонный сок;
  • Ваниль.

В частности, чтобы приготовить глазурь для сырков, нужно:

  • Шоколад;
  • Какао;
  • Сливочное масло.

Сначала гречку нужно промыть и оставить в воде на 2-3 часа. Затем необходимо промыть крупу еще раз и взбить в блендере.

Далее финики замочите в кипяченой воде на 10 минут и положите в блендер и добавьте молока и кокосовую пасту. Все это взбейте в блендере.

Насыпьте кокосовую стружку и налейте лимонный сок, выложите в формочки и положите в морозильную камеру.

Для глазури растопите сливочное масло и какао на водяной бане и полейте сырки.

Ранее мы сообщали, как приготовить рассыпчатую гречку за 2 минуты.

Также мы писали, что диетолог рассказала, с чем есть гречку для максимальной пользы и вкуса.

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гречка