За границей для Украины собрали более 62 млн: на что чаще всего жертвуют и в каких странах

За неполные два месяца фандрейзинговой платформы UNITED24 было собрано 62 864 493 доллара. Больше всего пожертвований пришло из США, Германии, Франции, Канады, Британии и Украины. Самое популярное направление для пожертвований - Оборона и разминирование.

Больше всего на армию донатят сами украинцы - это 70% от общего количества пожертвований. Далее по активности идут британцы, французы и канадцы - 60% от всех донатов.

Американцы пожертвовали на оборону 50%, а немцы - только 25% - они отдают предпочтение медицинскому направлению. На него было собрано 65% пожертвований.

Как рассказала координаторка UNITED24 Ярослава Гресь, к платформе присоединилось уже 89 стран.

"Мы видим их поддержку не только в цифрах аналитики на сайте платформы. Люди в разных уголках планеты создают собственные минифандрейзинги и инициативы, чтобы собрать средства для победы Украины. Мы невероятно благодарны за все проявления поддержки, которые приходят отовсюду", - подчеркнула она.

Также у платформы появилось 323 благотворительных подписчика на общую сумму в 24 000 долларов ежемесячно. Самые большие составляют 500 злотых ежемесячно и 250 долларов каждую неделю, а самая маленькая - 5 долларов в неделю.

Какие страны собирают пожертвования для Украины