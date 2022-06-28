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За границей для Украины собрали более 62 млн: на что чаще всего жертвуют и в каких странах

Какие страны и на что именно отправляют пожертвования Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Фандрейзинговая платформа UNITED24 заработала почти два месяца назад. Доноры по всему миру делали благотворительные взносы для Украины и было собрано более 62 млн долларов.

В каких странах было собрано больше всего пожертвований и на что именно отправляли деньги за границей - читайте в материале ниже.

За неполные два месяца фандрейзинговой платформы UNITED24 было собрано 62 864 493 доллара. Больше всего пожертвований пришло из США, Германии, Франции, Канады, Британии и Украины. Самое популярное направление для пожертвований - Оборона и разминирование.

Больше всего на армию донатят сами украинцы - это 70% от общего количества пожертвований. Далее по активности идут британцы, французы и канадцы - 60% от всех донатов.

Американцы пожертвовали на оборону 50%, а немцы - только 25% - они отдают предпочтение медицинскому направлению. На него было собрано 65% пожертвований.

Как рассказала координаторка UNITED24 Ярослава Гресь, к платформе присоединилось уже 89 стран.

"Мы видим их поддержку не только в цифрах аналитики на сайте платформы. Люди в разных уголках планеты создают собственные минифандрейзинги и инициативы, чтобы собрать средства для победы Украины. Мы невероятно благодарны за все проявления поддержки, которые приходят отовсюду", - подчеркнула она.

Также у платформы появилось 323 благотворительных подписчика на общую сумму в 24 000 долларов ежемесячно. Самые большие составляют 500 злотых ежемесячно и 250 долларов каждую неделю, а самая маленькая - 5 долларов в неделю.

Какие страны собирают пожертвования для Украины

  • Андорра
  • Аргентина
  • Армения
  • Австралия
  • Австрия
  • Азербайджан
  • Бангладеш
  • Беларусь
  • Бельгия
  • Бразилия
  • Болгария
  • Камбоджа
  • Канада
  • Чили
  • Китай
  • Колумбия
  • Коста-Рика
  • Кот-д'Ивуар
  • Хорватия
  • Кипр
  • Чехия
  • Дания
  • Доминиканская Республика
  • Египет
  • Сальвадор
  • Эстония
  • Финляндия
  • Франция
  • Грузия
  • Германия
  • Гватемала
  • Венгрия
  • Исландия
  • Греция
  • Индия
  • Индонезия
  • Ирландия
  • Израиль
  • Япония
  • Иордания
  • Казахстан
  • Южная Корея
  • Кувейт
  • Кыргызстан
  • Латвия
  • Лесото
  • Литва
  • Люксембург
  • Северная Македония
  • Малайзия
  • Мальдивы
  • Мальта
  • Маврикий
  • Мексика
  • Молдова
  • Монтенегро
  • Марокко
  • Нидерланды
  • Новая Зеландия
  • Никарагуа
  • Норвегия
  • Перу
  • Филиппины
  • Польша
  • Португалия
  • Катар
  • Румыния
  • Саудовская Аравия
  • Сербия
  • Сингапур
  • Словакия
  • Словения
  • Южно-Африканская Республика
  • Испания
  • Швеция
  • Швейцария
  • Тайвань
  • Таиланд
  • Турция
  • Уганда
  • Украина
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • Великобритания
  • США
  • Уругвай
  • Узбекистан
  • Венесуэла
  • Вьетнам

Кстати, ранее мы писали, что турецкий производитель Байрактаров решил подарить Украине еще три беспилотника.

А еще мы рассказывали, что украинский школьник ради ВСУ продал футболку с автографом Роналду.

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пожертвованияблаготворительностьUNITED24