На границе с Польшей украинцы перелезли через забор во время брифинга пограничников (видео)

В КПП "Шегини" нарушители перелезли через забор (коллаж РБК-Украина)

Пограничники отреагировали на "прорыв" в КПП "Шегини" и планируют ужесточить контроль на границе

На границе с Польшей на пункте пропуска "Шегини" несколько нарушителей перелезли через забор прямо во время брифинга пограничной службы, которую снимали журналисты на камеры и вели прямую трансляцию.

Курьезное видео позже опубликовали в сети.

Самих же нарушителей после дерзкого "прорыва" позже таки задержали пограничники. Об этом 17 июня экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал в своем Facebook.

Так, мужчина и женщина решили не дожидаться в очередях и сократить процедуру пересечения границы с польского пункта пропуска "Медика" в украинские "Шегини" во Львовской области на нейтральной территории пешего перехода. С реализацией плана решили не заморачиваться и осуществили его средь бела дня, ни от кого особо не кроясь.

Во время того, как нарушители перелазили через 4,5-5 метровый забор, работники СМИ снимали брифинг заместителя начальника Западного регионального управления ГПС Алексея Гавела, который рассказывал об очередях на пешем переходе в пункте пропуска.

После фиаско нарушителей - жителей Черкасской области - оштрафовали на 170 гривен. Также их привлекли к ответственности за совершение административного правонарушения.

Инцидент произошел 15 июня, а сегодня в ГПСУ заявили о намерении после подобного "прорыва" ужесточить контроль на границе и лучше следить за работой пограничников.

Также на странице ГПС в Facebook напомнили о возобновлении движения автотранспорта через "Шегини".

Сейчас на границе с Польшей функционируют 4 пункта пропуска для автомобильного сообщения "Краковец - Корчева", "Рава-Русская - Хребенне" и "Ягодин - Дорохуск", а также пункт пропуска "Шегини-Медика".

Пешее сообщение осуществляется только в пункте пропуска "Шегини-Медика", где с начала июня растет пассажиропоток и отмечается скопление лиц перед польским пунктом пропуска из-за длительных контрольных и санитарных мероприятий.

Видео: В КПП "Шегини" нарушители перелезли через забор прямо во время брифинга пограничников

Ранее сообщалось, что на границе с Польшей застряли сотни украинцев и вынуждены были стоять под палящим солнцем и проливным дождем.

Также мы писали о том, что в связи со сложной ситуацией на границе с Польшей украинские пограничники рассказали, как намерены решать проблему.

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Автор: Владимир Костырин