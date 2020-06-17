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На кордоні з Польщею українці перелізли через паркан під час брифінгу прикордонників (відео)

STYLERКурйози    17.06.2020 - 20:14
На кордоні з Польщею українці перелізли через паркан під час брифінгу прикордонників (відео)
На КПП "Шегині" порушники перелізли через паркан (колаж РБК-Україна)

Прикордонники відреагували на "прорив" на КПП "Шегині" та планують посилити контроль на кордоні

На кордоні з Польщею в пункті пропуску "Шегині" кілька порушників перелізли через паркан прямо під час брифінгу прикордонної служби, яку знімали журналісти на камери і вели пряму трансляцію.

Курйозне відео пізніше опублікували в мережі.

Самих порушників після зухвалого "прориву" пізніше таки затримали прикордонники. Про це 17 червня екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів у своєму Facebook.

Так, чоловік і жінка вирішили не чекати в чергах і скоротити процедуру перетину кордону з польського пункту пропуску "Медика" в українські "Шегині" у Львівській області на нейтральній території пішого переходу. З реалізацією плану вирішили не морочитися і здійснили його серед білого дня, ні від кого особливо не криючись.

Під час того, як порушники перелазили через 4,5-5-метровий паркан, працівники ЗМІ знімали брифінг заступника начальника Західного регіонального управління ДПС Олексія Гавела, який розповідав про черги на пішому переході в пункті пропуску.

Після фіаско порушників - жителів Черкаської області - оштрафували на 170 гривень. Також їх притягли до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення.

Інцидент стався 15 червня, а сьогодні в ДПСУ заявили про намір після такого "прориву" посилити контроль на кордоні та краще стежити за роботою прикордонників.

Також на сторінці ДПС у Facebook нагадали про відновлення руху автотранспорту через "Шегині".

Зараз на кордоні з Польщею функціонують 4 пункти пропуску для автомобільного сполучення "Краковець - Корчова", "Рава-Руська - Хребенне" та "Ягодин - Дорохуськ", а також пункт пропуску "Шегині-Медика".

Піше сполучення здійснюється лише у пункті пропуску "Шегині-Медика", де з початку червня зростає пасажиропотік та відмічається скупчення осіб перед польським пунктом пропуску через тривалі контрольні та санітарні заходи.

Відео: На КПП "Шегині" порушники перелізли через паркан прямо під час брифінгу прикордонників

Раніше повідомлялося, що на кордоні з Польщею застрягли сотні українців і змушені були стояти під палючим сонцем і проливним дощем.

Також ми писали про те, що у зв'язку зі складною ситуацією на кордоні з Польщею українські прикордонники розповіли, як мають намір розв'язувати проблему.

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України Государственная пограничная службапограничникикордонпункт пропуска
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