На грани исчезновения еще одно озеро в Крыму: оккупанты приложили руку (фото)

В Загорском водохранилище крайне мало воды. При этом, по словам местного жителя, каждую ночь воду перебрасывают в Счастливинское водохранилище. Оттуда вода поступает в Ялту и Васильевку.

Также опубликованы фотографии Загорского водохранилища, на которых видно его плачевное состояние.

Загорское водохранилище (фото: twitter.com/KrimRt)

Стоит отметить, что в данное время около 10 крупных водохранилищ в Крыму обмелели или находятся в плачевном состоянии. Первые серьезные проблемы с водой появились еще летом 2020 года в Симферополе и ближайших к нему регионах.

Из-за сложной ситуации с пресной водой в Симферопольском районе с сентября людям дают воду по графику - по три часа утром и вечером. Позже воду по графику начали также давать в Бахчисарае и Бахчисарайском районе.

Чтобы обеспечить водой Симферополь, используются силы военных. Они прокладывают трубопровод и качают воду из Тайганского и Белогорского водохранилищ, а также местной реки Биюк-Карасу.