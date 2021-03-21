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На межі зникнення ще одне озеро в Криму: окупанти доклали руку (фото)

Автор: Styler

В окупованому Криму стрімко міліють водосховища, які забезпечують прісною водою великі міста. Так на межі зникнення перебуває Загорське водосховищі в Бахчисарайському районі.

Про це повідомляє блогер RoksolanaToday&КрымUA на своїй сторінці в Twitter.

У Загорському водосховищі вкрай мало води. При цьому, за словами місцевого жителя, кожну ніч воду перекидають в Щасливе-друге водосховище. Звідти вода надходить в Ялту і Василівку.

Також опубліковані фотографії Загорського водосховища, на яких видно його жалюгідний стан.

Загорське водосховище (фото: twitter.com/KrimRt)

Варто зазначити, що зараз близько 10 великих водосховищ в Криму обміліли або знаходяться в жалюгідному стані. Перші серйозні проблеми з водою з'явилися ще влітку 2020 року в Сімферополі і найближчих до нього регіонах.

Через складну ситуацію з прісною водою в Сімферопольському районі з вересня людям дають воду за графіком - по три години зранку і ввечері. Пізніше воду за графіком почали давати в Бахчисараї і Бахчисарайському районі.

Щоб забезпечити водою Сімферополь, використовуються сили військових. Вони прокладають трубопровід і качають воду з Тайганського і Білогірського водосховищ, а також місцевої річки Біюк-Карасу.

Нагадаємо, окупанти хочуть "поліпшити" найдавніший скарб Херсонеса;

Активісти запустили прапор України з посланнями для кримчан.

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Новини України Кримводохранилище
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